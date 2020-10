Javier Parisi, el "Lennon argentino", recuerda al artista a 80 años de su nacimiento

“En 2020 a John me lo imagino muy activo, contestatario como siempre y con mucha presencia en las redes sociales”, dice Javier Parisi. Hoy John Lennon cumpliría 80 años y si bien es una fecha especial para todos los amantes de su música, para el nacido en Lanús tiene un grado de emoción mayor. “Para mi es un amigo cercano que me acompaña desde que tengo 8 años”, asegura a PERFIL quien es conocido internacionalmente como “El Lennon argentino”.

Si bien desde muy pequeño demostró su amor por Lennon, fue a los 17 años que se dio cuenta de su parecido con él. Para ese entonces ya sabía tocar la guitarra y hablaba bien inglés ya que años antes le había dicho a su madre que quería estudiarlas a ambas por su pasión por el músico. La combinación de aspecto, música e idioma fue perfecta y Javier comenzó a homenajear a su ídolo con una banda que tocaba sus temas. Los años fueron pasando y finalmente en 2009 llegó su gran oportunidad: Alan Williams, el primer manager de Los Beatles se encontraba en Buenos Aires y lo vio presentarse en un show. Luego del mismo, lo invitó a participar de la semana Beatle Internacional y desde entonces dedica su vida a homenajear a Lennon.

-¿Cómo vivís lo que serían los 80 años de John Lennon?

- Calculá que este año cumplí 40 años. Los 40 de John también fueron muy especiales con todo lo que eso genera. La verdad que estoy con mucha nostalgia y con los sentimientos a flor de piel. Siento que quiero vivir todo y que todavía no viví nada. Me pregunto cómo puede ser que nos lo hayan arrebatado solo con 40 años (Lennon murió en 1980 asesinado por en Nueva York). Es un sabor amargo por todo lo que podríamos estar disfrutando de John y no podemos y todo lo que podría estar disfrutando él de su vida, su familia, hijos y todo lo que tenía pensado en su cabeza.

-Lo vivís como si fuese el recuerdo de un familiar...

- Sí, tengo ese sentimiento generado hacia él. El año pasado estuve viviendo en la casa de Helen Anderson, la amiga y diseñadora de John, y me pasaba eso. Hablábamos de una forma tan cotidiana de él, de sus amigos y allegados y de lo que John era más allá del hecho artístico que conocemos todos. Entonces, sentía que había ido a encontrar información de mi amigo cercano que me acompañó desde los 8 años. Él estuvo toda mi vida hasta ahora que tengo 40. Es mucho tiempo. Con él pasé más tiempo que con cualquier otro amigo porque yo no estoy con amigos todo el día en mi casa ni desde muy chico. Él estuvo conmigo en momentos alegres y tristes y cuando fui allá reconstruí la vida de ese amigo que nunca conocí físicamente. No pude ver o darle un abrazo pero le tengo mucho cariño y se extraña. A quién no le gustaría poder verlo, escucharlo y darle un abrazo.

-¿Cómo imaginas que sería si estuviese vivo en el 2020?

- Me lo imagino muy activo, contestatario como siempre, no casándose con ninguna situación o cuestión política. Lo imagino diciendo siempre lo que le parece y con respecto a las redes sociales creo que estaría muy activo desde ese lado. Él con las manifestaciones que hacía públicamente, para llamar la atención y que la prensa vaya hacia él, de repente citaba a todos y ellos preguntaban qué iba a hacer con su mujer en una cama. Y llegaban y lo encontraban hablando de la paz. Ese era John y hoy en día lo imagino muy activo cumpliendo esa función de cantar, brindar poesía y ayudar a clarificar nuestras ideas personales o con una visión social de ayuda. Pero sé que en cierta manera está con nosotros. Desde otro plano pero siempre haciendo lo posible para que las cosas cambien y se modifiquen para bien.

-Estuviste viviendo con quien fue su amigo y conociste a su hermana y a su hijo. ¿Cómo es tener ese contacto con ellos?

- Maravilloso. Con Helen viví con ella y su marido durante tres meses. Hablamos todos los días por teléfono y nos consideramos tía y sobrino. Ella fue la diseñadora de John, fue con él al colegio y era amiga de Cynthia (primera esposa de Lennon) desde los 12 años. Inclusive es amiga de la hermana y del hijo de John. Hoy en día seguimos en contacto y todo eso que se generó es maravilloso. También es lindo el hecho que uno está haciendo un trabajo artístico sobre el hermano, el padre y el amigo de esa gente y ellos están contentos de lo que hago. Ellos saben que yo soy Javier Parisi y recreo a John entregando todo para hacerlo de la mejor manera y con el mayor amor posible. Son cosas lindas que recibo de su parte y es muy satisfactorio.

-Para alguien que no esté muy interiorizado en la vida de Lennon. ¿Por dónde recomendarías que empiecen?

- Siempre digo que si queres saber quién era John, cómo era su visión del mundo y qué decía, simplemente hay que escuchar Imagine y después investigar su carrera para darse cuenta de lo que él hacía. En esa canción él sueña y nos incita a hacer lo mismo para lograr nuestros objetivos juntos. Es una canción que escuchas y te eriza la piel. Una canción que logra eso te comunica algo y hay que averiguar de qué se trata. Una vez que estás adentro es un camino de ida y uno empieza a bucear en ese mar de poesía que te va a hacer pensar mucho.

-¿Cómo ves todos los homenajes que se van a realizar hoy?

- Todos los homenajes que se van a hacer son fantásticos y a nivel mundial van a haber muchísimos. Todo lo que se haga para recordarlo es positivo. Algunas cosas he podido ver y otras voy a estar involucrado tanto en Europa como en Estados Unidos y siempre es lindo celebrar a John, en este caso su cumpleaños 80. Incluso este año iba a estar en España, en la provincia de Orense tocando con los Quarrymen, la primera banda de John. Iba a ser un evento maravilloso porque el gobernador se comunicó con mi manager y quería que yo fuese a tocar con ellos. Pero bueno, sucedió todo lo que ya sabemos y se pospuso para el próximo año.

-¿Por la pandemia se pospusieron otros eventos similares en los que ibas a estar?

- Sí, este año iba a estar girando por Europa y a la vuelta iba a filmar una película en Argentina. Una comedia en la que Lennon está involucrado con un supuesto arribo de él al país. Eso se va a realizar el año próximo seguramente cuando estén los protocolos para volver a filmar. También un espectáculo con Ángel Mahler, un sinfónico sobre Lennon que también quedó para el 2021.

-¿Qué planes tenés para los próximos meses?

- En agosto hice un streaming desde el Teatro Picadero y ahora en diciembre voy a hacer otro streaming así que preparando eso. Sigo trabajando en mi departamento, estudiando, ensayando y haciendo todo para seguir comunicado. Sobre todo en las redes sociales, que me mantienen activo en este momento de pandemia y de soledad.