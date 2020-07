Ringo Starr: los 80 años del baterista de los Beatles

Hoy cumple 80 años Ringo Starr, uno de los mejores bateristas de la historia. Último miembro de los Beatles en sumarse al grupo, estuvo con ellos hasta su separación y siempre será recordado por el lugar que ocupó en la mítica banda de Liverpool. Por ese motivo, para celebrar la fecha de su nacimiento el músico realizará un concierto por streaming con varios artistas, entre ellos su ex compañero Paul McCartney.

Nacido en 1940 bajo el nombre de Richard Starkey, tardó varios años en encontrar su camino hacia la batería. Recién en su adolescencia comenzó a tocar con más continuidad ese instrumento y sus primeras apariciones “profesionales” fueron con The Hurricanes con Rory Storm como vocalista. En ese momento tenía 19 años y ya había acortado su apellido a Starr. Sus compañeros terminaron de darle su actual nombre al llamarlo Ringo por la cantidad de anillos (ring en inglés) que solía utilizar.

El destino lo cruzaría con los Beatles recién en 1961 cuando se encontraban de gira por Hamburgo. En aquél momento el baterista era Pete Best pero tanto a Lennon como a McCartney les cayó bien Starr. Su extraño humor y sus habilidades musicales provocaron que ambos decidieran sacar a Best y sumar a Ringo a la formación en 1962 (acción que generó enojo en el público de Liverpool).

En el evento también se presentará una orquesta argentina

Según recordaron años después, le ofrecieron un sueldo de 25 libras a la semana y lo obligaron a afeitarse la barba. Aunque pudo quedarse con su bigote que luego se convertiría en una marca registrada suya. Durante los siguientes ocho años los Beatles se convirtieron en una de las bandas más populares del mundo y hasta el día de hoy lo siguen siendo.

Cuando se separaron en 1970, Ringo decidió continuar como solista. En 1973 dio a conocer su canción Photograph, que en poco tiempo logró entrar el los charts internacionales y con la cual demostró que podía continuar en la industria sin sus ex compañeros. Además, a partir de ese momento comenzó a actuar con más frecuencia en distintas películas. Si bien ya lo hacía desde mediados de la década de 1960, fue en los ´70 cuando se lo vio más asiduamente en películas como El hijo de drácula (1974) y Caveman (1981).

Por lo general se destaca a John Lennon y Paul McCartney como los miembros más influyentes de la banda. Si bien es cierto que la mayor parte de las canciones surgieron de ellos, Ringo Starr también creó piezas que son recordadas hasta la actualidad. Con un gran consenso de la crítica, los fans y él mismo, se asegura que en Rain (1966) logró uno de los momentos más destacados de su carrera. “Fue la primera y la última vez que tuve tanto trabajo para tocar”, aseguró el baterista entre risas sobre el tema.

Otro gran momento fue con el disco Please Please Me que se realizó en 1962 y se dio a conocer en 1963. Ese albúm fue el debut para los Beatles con Starr como miembro Ringo llevaba poco tiempo en la banda pero logró demostrar sus capacidades y en esas primeras canciones ya se distingue el estilo energético que aportó hasta 1970.

Otro ejemplo que suele darse para demostrar las capacidades de Starr es el tema Act Naturally (1965). Otros artistas como Elvis Costello y Pete Thomas lo suelen utilizar para hablar sobre la velocidad con la que el ex Beatle es capaz de tocar durante varios minutos seguidos.