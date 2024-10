A los 80 años, Joan Manuel Serrat sigue "descubriéndose": "Dejar los escenarios no es dejar de ser artista"

El cantautor español Joan Manuel Serrat dice que a sus 80 años a veces siente deseos de volver a los escenarios, una tentación que le cuesta combatir, pero reconoce que "lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible".

El artista, que recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 en una ceremonia en el Teatro Campoamor de la ciudad asturiana de Oviedo, aclaró en una entrevista que "dejar los escenarios no representa dejar de ser artista, de componer o de cantar".

El autor de éxitos como "Mediterráneo", "Penélope" o "Cada loco con su tema" dijo en la entrevista con la agencia EFE que su retiro tampoco le impide seguir escribiendo y componiendo, aunque no con la intensidad con que lo hacía hace años o cuando estaba de gira.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"He dejado los escenarios, y no para componer o escribir más, lo he dejado para encontrarme a mí más en todos los aspectos, para aprovechar el tiempo que pueda quedarme y hacer alguna de las cosas que no solo me dan vueltas en la cabeza, sino que la vida me va descubriendo", dijo.

Joan Manuel Serrat cumple 80 años y “lo que no tiene es remedio”

Con más de más de 500 canciones y 40 discos, Serrat dedicó toda su vida a la música, y sus canciones forman parte del patrimonio cultural de España y recibirá el premio "por la magistral forma en la que ha compartido su talento a lo largo de su carrera y por apostar por la conciliación del castellano y el catalán en sus himnos".

Desde la Fundación que otorga el galardón destacaron: “Ha fomentado y ayudado a progresar, lejos de cualquier enfrentamiento, desde un equilibrio natural como vehículos de concordia y entendimiento”.

Si algo define el mensaje que transmitió el artista a lo largo de su vida es la importancia de la libertad, apoyándose en “el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”.

Este artista barcelonés, nacido en 1943, no solo acarició el alma de su público con sus canciones, sino que también desde muy temprana edad supo a romper barreras ideológicas, culturales y generacionales.

Joan Manuel Serra, un alma libre y transgresora

Desde muy joven, Serrat alcanzó la fama por su buen hacer sobre los escenarios, logrando éxitos a lo largo de más de 60 años. Aunque sus aventuras musicales fueron notables, también tuvo una vida personal apasionante.

Entre los nombres de mujeres que marcaron su vida destacan Pepa Flores, Lolita Flores y Charo Vega, aunque su historia con la modelo Mercedes Doménech fue la que lo convirtió en padre por primera vez, con el nacimiento de su hijo Queco. Sin embargo, fue con Candela Tiffón, su esposa desde 1978, con quien encontró el amor duradero.

Conocida popularmente como Yuta, Candela Tiffón, nacida en 1958, hija del entonces director de la Feria de Muestras de Barcelona, José Tiffón, es el gran amor de Serrat.

La revista Lecturas reveló en 1975 su relación, cuando la pareja fue descubierta paseando cerca de la casa que Serrat tenía en Camprodón (Girona), su refugio tras haber regresado de su exilio en México, al que fue forzado por sus protestas contra la dictadura franquista.

A pesar de la diferencia de edad y de que Candela era menor de edad según las leyes de ese momento, Serrat confesó: "Eso me da vergüenza, porque tal y como están las cosas podríamos recibir hasta una denuncia".

Serrat recordó también la relación cercana que mantuvo con el padre de Candela, a quien describió como "uno de los tipos más fantásticos que he conocido jamás".

Cuando Serrat y Candela Tiffón finalmente se casaron en 1978, lo hicieron por lo civil, algo poco común en la España de la época. Al principio negaron la noticia, pero luego Serrat confirmó su matrimonio en una entrevista diciendo: "Es cierto, me he casado. Lo hice... ¿Qué importa el día? Lo cierto es que esta señora y yo somos ya marido y mujer. La boda tuvo lugar en un juzgado y fue hecha por lo civil".

Ahora, a sus 80 años, Serrat disfruta de una vida tranquila junto a Candela, con quien compartió más de 40 años de matrimonio. Atravesaron momentos difíciles, como cuando el cantante sufrió tres intervenciones quirúrgicas por cáncer de vejiga y de pulmón, pero Candela estuvo siempre a su lado en todo momento. Juntos criaron a sus hijas María y Candela.

Su hija menor, Candela Serrat Tiffón, nacida en Barcelona el 14 de noviembre de 1986, se formó como actriz en la prestigiosa escuela teatral LAMDA de Londres y en el Laboratorio William Layton de Madrid. Logró su primer papel en la serie de TV3 La Riera, y ganó mayor notoriedad con su papel de Celia en la serie de TVE Seis hermanas, participando en 468 episodios.

Cuál es la impensada relación entre Serrat y la reina Letizia Ortiz

Por otro lado, su nieta Luna Serrat, hija de Queco Serrat y Mercedes Doménech, también ha seguido el legado artístico de la familia.

Con cerca de 70.000 seguidores en Instagram, Luna decidió dedicarse a la interpretación, luego de estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual, y forma parte de la agencia de representación de actores Paloma Juanes. Ella misma confesó en una entrevista: “Empecé interpretación y canto, y es, muy de lejos, la mejor decisión de mi vida".

Finalmente, Serrat resumió su vida diciendo: “La música está ahí, sí, pero yo no cambio el dedo chiquitito de uno de mis hijos por toda la música que he escrito en mi vida”.

Joan Manuel Serrat: éxitos musicales

Joan Manuel Serrat dejó una huella imborrable en la música con una carrera repleta de éxitos que trascienden generaciones. Uno de sus primeros grandes hitos fue "Mediterráneo" (1971), una de sus composiciones más emblemáticas y considerada una de las mejores canciones en español de todos los tiempos.

Este tema, que evoca su conexión profunda con el mar y su tierra natal, ha sido interpretado y versionado por numerosos artistas, convirtiéndose en un himno que representa la identidad cultural del Mediterráneo. La poesía de la letra, combinada con una melodía cautivadora, hizo de "Mediterráneo" una pieza atemporal.

Otro de los grandes éxitos de Serrat es "Cantares" (1969), una canción que rinde homenaje al poeta Antonio Machado, fusionando música y literatura de una manera única. Esta composición no solo es significativa por su belleza melódica, sino también por su contenido, que reivindica la obra de uno de los poetas más importantes de la lengua española.

Con "Cantares", Serrat consolidó su reputación como un cantautor comprometido con la cultura y la historia de su país, mostrando una sensibilidad única para convertir la poesía en música.

Por último, cabe destacar "Penélope" (1969), otra de sus canciones más icónicas. Este tema, que narra la historia de una mujer que espera el regreso de un amor perdido, ha cautivado al público por décadas. La poderosa narrativa de la letra, combinada con la interpretación emotiva de Serrat.

Este éxito internacional ayudó a consolidar su fama no solo en España, sino en América Latina, donde su música sigue siendo ampliamente celebrada.

A lo largo de su carrera, no solo obtuvo el éxito individual, sino también por su fructífera colaboración con otro grande de la música española: Joaquín Sabina. En 2007, ambos artistas unieron fuerzas en una gira conjunta titulada "Dos pájaros de un tiro", que fue todo un éxito tanto en España como en América Latina.

Esta unión sorprendió y emocionó a sus seguidores, ya que Serrat, con su estilo más poético y melódico, y Sabina, con su tono irreverente y urbano, lograron una química única sobre el escenario.

La gira no solo incluyó sus grandes éxitos, sino también momentos en los que ambos compartían el micrófono, interpretando temas emblemáticos de cada uno. La colaboración entre Serrat y Sabina resultó ser un diálogo musical entre dos generaciones y estilos, fusionando lo mejor de cada uno.

Canciones como "Mediterráneo" de Serrat y "19 días y 500 noches" de Sabina adquirieron una nueva dimensión en estas interpretaciones conjuntas, creando una atmósfera inolvidable para el público.

El éxito de su primera gira fue tan grande que ambos decidieron repetir la experiencia en 2012 con "Dos pájaros contraatacan", reafirmando su complicidad artística. Estas giras no solo dejaron en claro el enorme respeto mutuo que se tienen, sino que también demostraron que la combinación de dos talentos únicos puede dar lugar a una de las alianzas más queridas de la música hispana.

De qué se trata el Premio Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias es uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito cultural, científico, social y humanístico que se otorgan en España y a nivel internacional.

Estos premios son concedidos anualmente por la Fundación Princesa de Asturias, con el objetivo de reconocer la labor destacada de personas, instituciones, grupos de trabajo o entidades en diversos campos. El premio, que lleva el nombre en honor a la heredera al trono de España, la Princesa de Asturias, es una forma de destacar los logros excepcionales que contribuyen al progreso y bienestar de la humanidad.

Los premios se otorgan en diferentes categorías: Artes, Letras, Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica, Concordia, Cooperación Internacional, y Deportes. Cada una de estas áreas busca premiar el esfuerzo y la dedicación de quienes han hecho aportes significativos y sobresalientes en su campo.

El galardón incluye una escultura diseñada por el artista español Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica. La ceremonia de entrega se lleva a cabo en Oviedo, la capital del Principado de Asturias, en presencia de la Familia Real española.

JCCL / ds