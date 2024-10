Jorge Lanata será intervenido por tercera vez en una semana

La tregua que mantienen la actual esposa de Jorge Lanata con las dos hijas de este da cuenta de su delicada situación de salud. Los videos y las acusaciones cruzadas que seguramente se darán más adelante dejaron paso a los partes médicos. Ayer viernes, el periodista fue operado por una isquemia intestinal por lo que se lo sometió a un procedimiento quirúrgico exploratorio para analizar intestinos y estómago del paciente. Este procedimiento volverá a repetirse el lunes próximo.

En un breve contacto con los medios, Elba Marcovecchio –su esposa– dijo que había salido todo bien. También hizo referencia al apoyo de su círculo más cercano, expresando: “Me contienen mi familia y mis amigos, lo único que me importa es Jorge y mis hijos, que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de mis hijos, pero ¿cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto, con lo que lo quieren a Jorge?”.

El miércoles, a Lanata se le había realizado una cirugía de urgencia por una isquemia en el intestino, donde le removieron parte del órgano. Los de ayer fueron parte complementaria de la cirugía del miércoles. Por todo esto, desde su ingreso al Hospital Italiano se lo ubicó en terapia intensiva, donde está “compensado hemodinámicamente, con bajas dosis de drogas vasopresoras y asistido con ventilación mecánica”, según el parte médico. Aunque intentaron trasladarlo a su casa durante breves mejorías, Lanata está internado hace más de tres meses por distintas complicaciones. “Llevamos acá 117 días. Jorge salió, es fuerte, es un gladiador y hay que esperar”, dijo la esposa de Lanata. Y en su cuenta de Instagram, escribió: “Gracias a las oraciones de la gente y la gran rapidez y el profesionalismo del Hospital Italiano”.

Qué tiene. La isquemia intestinal es una obstrucción que impide que el flujo sanguíneo llegue a los intestinos de manera adecuada. Esta condición puede tener graves consecuencias si no se trata a tiempo, lo que llevó a que la intervención quirúrgica en el caso del periodista se realizara de urgencia. “Está en el mejor hospital del país, atendido por profesionales brillantes y también está su médico personal al tanto de todo. Está en las mejores manos y hay que dejar que los médicos decidan”, expresó Marcovecchio al ser consultada en los últimos días.

De la misma manera, negó tener “diálogo directo” con Bárbara y Lola Lanata, las hijas del conductor, al tiempo que afirmó que la familia estuvo presente y ratificó: “Siempre dije que tienen que participar y tomar parte de las decisiones médicas”. Ayer, igualmente, prefirió no hablar más sobre esto.