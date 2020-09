Juicio de paternidad en Bélgica podría cambiar la historia de la corona

El juicio por paternidad contra Alberto de Bélgica (rey hasta 2013) dio la razón a la artista plástica Delphine Böel. De esta manera, pasa a ser hermana del actual rey Felipe y una princesa más de la corte como sus otros hermanos Laurent y Astrid.

La sentencia judicial de enero decía Su Majestad el rey Alberto II ha tomado nota de los resultados de la muestra de ADN que proporcionó a solicitud del Tribunal de Apelación de Bruselas. Las conclusiones científicas indican que es el padre biológico de la Sra. Delphine Boël ”

La decisión que debe tomar el Tribunal de Bruselas ahora es sobre el papel de esta mujer de 52 años dentro de la corona Temas tales como si será princesa, si le pertenece su parte de la fortuna o si deberá cambiar su apellido comienzan a ser debatidos y se espera que los resultados se demoren por algunas semanas.

El tema de la herencia depende de cómo se desarrollen los hechos: los reyes Alberto y Paola de Bélgica gozan de buena salud y todo depende de cuál de los cónyuges fallece primero.

La historia de Delphine Böel

La mujer, que ahora tiene 52 años, nació de una relación extramatrimonial entre Alberto de Bélgica y Sybille de Selys Longchamps. En sus primeros años de vida ella tuvo relación con su padre biológico porque las familias eran amigas. Su madre y él fueron amantes durante 18 años, ambos casados, y fue a los 17 que se enteró de la verdad. El marido de su madre era Jacques Böel, uno de los honbres más acaudalados de su país pero cuya relación con ella fue muy distante.

El marido de su madre es uno de los hombres más ricos de Bélgica

En 2017, la artista concedió una entrevista a Vanity Fair en la que compartía algunos de los muchos recuerdos que atesoraba de su infancia con el monarca.“Cuando era pequeña y salía a cenar con ellos, me quedaba dormida debajo de la mesa del restaurante. Entonces él me cogía en sus brazos y me llevaba a casa”.

Fue justamente en ese año, luego de ocho de lucha legal cuando logró sentar a su padre biológico el antiguo monarca belga en en banquillo pero él no se presentó. Todo ese escándalo precipitó la addicación al trono.