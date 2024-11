Justin Sun y su perfomance de 6,2 millones de dólares

El accionar de Justin Sun parece una puesta en escena de quienes buscan fama rápida. En su caso, la logística fue cara: en una subasta de Sotheby’s Nueva York, este chino de 34 años, pagó US$ 6,2 millones por Comediante, obra de arte conceptual del italiano Maurizio Cattelan que se hizo famosa en Art Basel Miami 2019, porque era una banana adherida a la pared con cinta adhesiva. En referencia a esta compra, Elon Musk posteó: “A menudo, el arte se utiliza para blanquear dinero y evadir impuestos; en gran medida esto explica en su aparente irracionalidad”. Sun le respondió con ironía y aprovechó el rebote que la crítica de Musk generó.

Ayer viernes 29, en un hotel de lujo en Hong Kong, y ante la prensa e influencers, se comió la banana que le costó US$ 6,2 millones. “Comerla en una conferencia de prensa puede convertirse en parte de la historia de la obra de arte”, dijo Sun. Esto de formar parte de “la historia” parece ser su deseo. El día de compra dijo que pasó de la incredulidad por haber ganado la subasta a darse cuenta de que “esto podría convertirse en algo grande”; acto seguido, decidió que se la comería. “Esto no sólo es arte, representa un fenómeno cultural que crea puentes entre los mundos del arte, los memes y la comunidad de las cripto”.

Trump en la mira. Entre la compra y la deglución de la banana de los US$ 6,2 millones, Justin Sun protagonizó otra costosa perfomance: publicitó su inversión de US$ 30 millones en World Liberty Financial, una iniciativa de criptomonedas que tiene el respaldo de Donald Trump, y que postula estar “liderando una revolución financiera al desmantelar el control de las instituciones financieras tradicionales y devolver el poder a donde pertenece: a sus dueños”.

Justin Sun, se convirtió en el mayor inversor de la WLF, y además en asesor. A todo esto lo dio gran despliegue en redes sociales propias. También, negó que esa inversión fuera un intento de influir en Trump o en su política porque, dijo, “somos apolíticos (...) Yo como asesor también aporto mucho valor... Puedo ser un gran puente para las finanzas tradicionales y la industria (de las finanzas descentralizadas)”.

Justin Sun fue acusado el año pasado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de fraude y violación de la ley de valores en relación con su proyecto de criptomonedas Tron. Él rechazó esas acusaciones y el caso está en curso.