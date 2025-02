Kate Cassidy, pareja de Liam Payne, dio su primera entrevista tras la muerte del cantante: "Tendré que lidiar con esto"

Desde su muerte, Kate Cassidy, novia de Liam Payne, confesó que llamó repetidamente al antiguo número de teléfono del cantante solo para escuchar su voz en el mensaje del contestador automático. Derramó lágrimas, se lamentó profundamente por no haber podido evitar su fallecimiento y trató de recomponer los fragmentos de su corazón roto con la esperanza de encontrar un nuevo camino sin el que fue el amor de su vida.

Ahora, con más de tres meses de duelo a cuestas y un poco más serena, la influencer de 25 años compartió sus sentimientos en una emotiva entrevista con el diario británico The Sun, donde también reveló las razones por las que dejó Argentina antes de la trágica muerte de Liam Payne.

Murió Liam Payne de "One Direction" al caer desde un balcón en Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Liam Payne y Kate Cassidy llevaban dos años juntos antes de la trágica muerte

El exintegrante de One Direction, Liam Payne, falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Con tan solo 31 años, dejaba atrás a su hijo de 7 años, fruto de su relación con la también cantante Cheryl Cole, y una vida llena de proyectos y sueños por cumplir. Ahora, 113 días después, su novia Kate Cassidy rompió el silencio y recordó con emoción los últimos días que compartieron juntos.

La pareja, que llevaba dos años de relación, compartía la responsabilidad de cuidar a su perro rescatado, Nala. En la entrevista, Cassidy reveló que dejó Argentina para regresar a Florida y hacerse cargo de su mascota, sin imaginar que sería la última vez que vería a Liam Payne con vida. "Era nuestra responsabilidad. Teníamos a nuestro perro, y nunca, jamás, pensé que algo así podría ocurrir", expresó con pesar.

Cassidy describió la muerte de Liam Payne como un "trágico accidente" y confesó que jamás imaginó que él partiría tan joven. "Pero, ya sabes, cada uno tenía su propia vida. No era la primera vez que viajábamos por separado", admitió. Aun así, la repentina pérdida del cantante sigue siendo difícil de asimilar. "Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí", dijo entre lágrimas.

Desde que ocurrió la tragedia, Kate Cassidy trató de sobrellevar su duelo en privado. Se mudó de la casa que compartían en Florida y regresó a Nueva Jersey, buscando refugio cerca de sus familiares y amigos. Confesó que, al principio, se dormía escuchando la música de Liam Payne, pero ahora le resulta imposible reproducir sus canciones. "Tal vez algún día, pero no ahora", expresó con nostalgia.

La influencer recordó a Liam Payne como su "alma gemela" y una de las mejores personas que ha conocido. "Desde el momento en que lo conocí, supe que éramos almas gemelas. Era la persona más humilde, encantadora y normal que puedas imaginar", declaró durante la difícil entrevista. Cassidy también reveló que la noticia de la muerte de Liam Payne le llegó de manera inesperada, mientras navegaba en redes sociales.

Fue uno de los amigos del cantante quien la llamó para confirmarle la tragedia. En estado de shock, intentó marcar su número una y otra vez, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un error.

La muerte de Liam Payne sigue envuelta en incógnitas

Horas antes de su fallecimiento, Liam Payne fue visto en el lobby de su hotel destrozando su ordenador, aparentemente fuera de control. Las investigaciones revelaron que en su habitación se encontraron restos de alcohol y sustancias, y la causa oficial de su muerte fue determinada como "politraumatismo" debido a múltiples lesiones.

Caso Liam Payne: procesaron a los cinco acusados y dictaron prisión preventiva para dos de ellos

Hasta el momento, cinco personas fueron acusadas en relación con su fallecimiento, entre ellas el gerente del hotel y un amigo cercano del cantante. Pese a la incertidumbre que rodea sus últimos momentos, Kate Cassidy insiste en que Liam Payne se encontraba emocionalmente estable y en un buen momento personal cuando se despidieron. En su última conversación, ella le envió un mensaje sobre la decoración de Halloween en su casa, un mensaje que él nunca llegó a leer.

Ahora, Kate Cassidy intenta seguir adelante, aunque admite que el recuerdo de Liam Payne la acompaña en cada momento del día. "Saber que él ya no está aquí para recorrer esta vida conmigo, que tendré que enfrentar todo sin él a mi lado… es realmente difícil", expresó con tristeza. Antes de concluir la entrevista, dejó una reflexión conmovedora: "Nunca sabes realmente qué traerá el mañana. Nunca lo sabes".