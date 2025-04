José Levy, el periodista de CNN en Español, se despidió del papa Francisco con una carta emotiva. El corresponsal se encontraba en Jerusalén cuando interrumpió la transmisión habitual para informar a la audiencia sobre la muerte del Pontífice, ocurrida el lunes 21 de abril.

Francisco falleció a los 88 años, y su partida conmocionó a millones de fieles alrededor del mundo. Con profunda tristeza, Levy escribió una sentida carta publicada en el sitio de CNN en Español, donde expresó: "No me fue fácil despedirme de un ser humano impresionante que supo dejar de lado diferencias religiosas evidentes, sobre todo con alguien judío como yo, y crear una cercanía que, puedo decir, cambió mi vida."

El mundo quedó "huérfano" de Francisco: ¿y ahora qué pasará en El Vaticano? | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Levy fue uno de los primeros periodistas en anunciar la muerte del papa Francisco para la audiencia de CNN en Hispanoamérica, a las 12:52 horas de Jerusalén. "Tenemos que informar del fallecimiento del papa Francisco. Esto fue comunicado en la mañana por el cardenal Kevin Joseph Farrell", anunció en vivo. Minutos después, llegó el mensaje oficial del Camarlengo de la Santa Sede.

Tras dar la triste noticia, Levy señaló ante las cámaras:"Se fue un Padre querido por muchos, y esto en un momento en el que finalizan 12 años de un pontificado de un papa bueno, humano, integrador, que intentó hacer que todos seamos hijos de Dios, compartiendo el deseo de poder llegar al Altísimo."

El adiós al papa Francisco en fotos: un funeral único para una persona única | Perfil

La conexión entre Levy y el papa Francisco se remonta a los tiempos anteriores a su papado, tras la muerte de Juan Pablo II. Según relató, el entonces cardenal Jorge Bergoglio pidió a su vocero, el padre Guillermo Marcó, que lo buscara entre los miles de periodistas congregados en la Sala Stampa del Vaticano para agradecerle personalmente la cobertura de ese momento clave.

"Me transmitió que se había emocionado conmigo, tanto por mi forma de informar como por el hecho de que, siendo judío, pudiera transmitir esas emociones", recordó el periodista.

Levy confesó que esa experiencia fue una de las más humanas de su carrera de 36 años como corresponsal internacional de CNN. De hecho, contó que, cuando el papa lo vio por primera vez durante una audiencia general, no solo lo reconoció al instante, sino que se alegró enormemente de verlo.

A pesar de su religión, Levy relató que suele llevar rosarios y que incluso le regaló uno al pontífice: "Él me lo bendijo y me lo devolvió. Pero su sorpresa fue enorme cuando le dije que se lo quedara: ‘¿Ah, es para mí?’, me preguntó con una dulzura entrañable."

Finalmente, Levy destacó: "Tuve varios encuentros con él. Hubo una cierta cercanía, al punto de que me nombró, junto a otras tres personas —tres de nosotros judíos—, como delegados suyos en el llamado ‘Pacto Humano’, una iniciativa para impulsar un verdadero cambio en el mundo."

LT