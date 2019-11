por Agustín Gallardo

Cultora de un perfil bajo que sólo rompió en la campaña electoral en la que se candidateó a diputada, la ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Rocío García, blanqueó en redes sociales su nueva vida junto a su pareja, la Secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales de Santa Cruz, Jéssica Montiel.

Desde su cuenta de Instagram, la exnuera de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner publicó una imagen junto a Montiel, a quien le dedicó parte de una vieja canción de Nito Mestre: "Beso en la nariz".

“Gira, gira, gira, todo lo que ves. Y todo lo que no ves ya girará. Uno muere y otro nace.Y este corazón renace. Y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si así quieres, grita si hace falta. Que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo. Brindo porque somos amigos. Por vos, por lo que pasó. Y lo que pasará. Piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor, hoy esta de más. No vale la pena vivir angustiado. Si al fin y al cabo todo es prestado. Y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. Ríete de esta vida de porcelana de marihuana. Todo es tan frágil. Todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos. Que en esta vida todo es más lindo. Y se hace más fácil, si se hace de a dos. Desata el nudo que até en mi panza. Mi corazón no descansa. Y quiere salir a este mundo loco. Para empezar a latir un poco y sonreír”, escribió García en su cuenta personal.

Finalmente, la expareja del diputado Máximo Kirchner oficializó su nueva relación, a la que guardaba en la privacidad de su ámbito familiar. Si bien ya se sabía que había rearmado su vida afectiva desde hace varios meses, recién hace dos días decidió hacerlo público. “Quién dice lo que está bien. Y lo que se debe. Si lo que vale es lo que uno puede. Y lo que más nos haga feliz. Con un simple beso tuyo en mi nariz. Como el sol revoloteando en mi jardín. Como aquella mariposa con sus néctares hermosa. Que se posa sobre el beso en mi nariz. Preocuparse de antemano. Me dijeron que era en vano. Al fin y al cabo no saldré vivo de acá. Piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor, hoy esta de más. Si quieres bailar junto a esa morena. Y hacerle el amor con la luna llena. Besa su espalda, duerme en su falda y echa a reír. Siente el amor en su cintura. En esa noche de locura. Fue la morena que me hizo tan feliz. Como un simple beso tuyo en mi nariz”, completa el post la ministra provincial.

La nueva pareja de Rocío es Jéssica “Peguita” Montiel. La secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz es fanática de Boca y profesora de Educación Física. Desde la secretaría que conduce, se ha dedicado a trabajar con foco en la representatividad de las mujeres y la paridad de género. Ambas se conocen desde hace dos años y estarían conviviendo desde hace un tiempo.

La exnuera de Cristina Kirchner sigue su camino político dando pasos seguros mientras se encarga de la crianza de los hijos que comparte con Máximo: Néstor Iván y Emilia. Rocío y Máximo están separados desde finales de 2017. Ellos nunca se casaron, por lo que la separación fue de hecho. Desde que están separados, Rocío abandonó la casa familiar de Máximo en calle Cañadón Seco (Barrio APAP), donde compartieron diez años de su vida y se trasladó con sus dos hijos a otra vivienda.

Rocío es odontóloga. Llegó a la función pública provincial tras ser funcionaria del gobierno de Cristina Kirchner (estuvo a cargo de la coordinación local de Políticas Sociosanitarias, que dependía del Ministerio de Salud de la Nación). Visiblemente a favor de las diversidades sexuales, Rocío milita abiertamente en las redes. “Creemos en una ley de identidad de género que garantice reales respuestas a tod️os, desde nuestra Legislatura provincial pretendemos ser diputadas y diputados con perspectiva de género, siendo una voz que represente a todos, todas y todes”, posteó hace unos meses.

Respuesta. Ante el post de García, Montiel no dudó en responderle a través de la misma red social. “Bailemos un blues. Porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir que nos señalan. Si digo que te quiero a plena luz. Bailemos un blues. Por todo aquel que el miedo le ha ganado ¿A quién se le ocurrió que era pecado estar enamorado? Te Amo”, le escribió.

