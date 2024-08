La exesposa de Ralf Schumacher y su madre sobre la nueva relación del piloto: "Siempre negó que era gay"

Cora Brinkmann, la exesposa de Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, se escandalizó luego de que su exmarido publicara fotos con su actual novio, Etienne.

Un mes atrás, Ralf decidió dejar de esconder su relación con un hombre, pero a Cora la revelación no le cayó para nada bien. En una entrevista con el medio alemán Der Spiegel, la mujer sostuvo: "Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”.

Cora es modelo y presentadora de TV en Alemania, y estuvo casada con el piloto por 14 años. Según sus declaraciones, durante los años en los que Ralf corría en la Fórmula 1, había rumores sobre su orientación sexual, pero él los negaba una y otra vez.

"Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que necesitaba ayuda psicológica", contó Cora que tiene un solo hijo con Ralph, David.

"Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del closet siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo", evaluó. "Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿Me amaba?".

Ante estos comentarios, Ralf contó su versión de los hechos. "Con todo este ida y vuelta me gustaría dejar claro que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz. Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Etienne. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos solo queremos que nos dejen en paz", escribió el ex piloto a través de su Instagram junto con una foto del chat de Whatsapp con Cora en donde ella los felicita a ambos.

El posteo de Ralf Schumacher con su novio

"¿Qué tan patética tiene que ser una persona para publicar ilegalmente mensajes privados de WhatsApp para ocultar la verdad?", sumó la madre de David Schumacher.

Pero el escándalo siguió escalando y se sumó Ingrid Brinkmann, la mamá de Cora, quien habló con el diario Bild para defender a su hija. "Lo siento por cómo ahora la insultan en público y la presentan como una mentirosa", manifestó y aseguró que era cierto que Ralf siempre le negaba los rumores sobre su homosexualidad. "Por supuesto que se acostó con Cora. Por eso todos pensábamos que era un mal rumor que Ralf era gay", acotó.

Cuando Ralf reveló a su actual pareja en sus redes, muchas personas le mostraron su apoyo y, según los medios alemanes, su entorno más cercano ya estaba al tanto de la relación que lleva dos años. "Lo mejor en la vida es tener a tu lado a la pareja adecuada con la que puedes compartirlo todo", escribió el hermano del siete veces campeón mundial de F1 debajo de una foto de él junto a Ettiane.

