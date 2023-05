La "jaula de oro" de los Schumacher: una vida de secretos, censura, prohibiciones y desconfianza

Desde que Michael Schumacher sufriera un accidente, su familia protege escrupulosamente la intimidad del excampeón de Fórmula 1. Desde entonces el astro no fue visto en público y casi ninguna información se filtró desde entonces sobre su estado de salud. Piloto con más títulos de la historia de la F1, con siete coronas, empatado con Lewis Hamilton, que le sucedió en Mercedes, dejó el hospital seis meses después de su accidente y fue colocado en una cama en la mansión familiar en Suiza, de la que no salió.

La familia Schumacher es conocida por mantener una estrecha privacidad en sus vidas personales. En particular, el legendario Michael y su esposa Corinna Betchs fueron muy reservados en cuanto a su intimidad y la de su familia. Y aunque su hijo Mick siguió los pasos de su padre en el automovilismo, la familia mantuvo una política estricta de limitar su exposición pública.

Michael Schumacher. Fuente: CEDOC

En el último tiempo, la familia Schumacher tomó medidas drásticas para proteger su privacidad, incluso limitando sus apariciones públicas y restringiendo el acceso a periodistas y visitantes. Los periodistas fueron prohibidos de interrogar a Mick Schumacher en eventos públicos, y la familia mantuvo una estrecha vigilancia sobre su acceso a los medios de comunicación.

Incluso los ex jefes de equipo de Michael Schumacher fue restringido en sus visitas a la familia, lo que generó especulaciones sobre la salud del piloto después de su trágico accidente en 2013. La dureza de la familia Schumacher en proteger su privacidad aún es objeto de controversia y generó un gran interés en los medios de comunicación y el público en general.

En las últimas semanas, los Schumacher volvieron a estar en el centro de la atención por una entrevista de un medio alemán que asegura haber hablado con el deportista. Sin embargo, el clan sostiene que se trata de una charla que se generó mediante inteligencia artificial, que derivará en un conflicto legal.

Los Schumacher enfrentados a la revista alemana Die Aktuelle

Portada sobre Michael Schumacher en la revista alemana Die Aktuelle. Fuente: AFP

Fue la revista alemana Die Aktuelle la que publicó una "entrevista exclusiva" con Michael Schumacher que fue criticada por su falta de sustancia. La familia expresó su descontento y está considerando acciones legales, aunque no es la primera vez que tienen un conflicto con la publicación.

En su portada, la publicación muestra una gran fotografía del piloto y anuncia su primera entrevista como una sensación mundial. "Michael Schumacher. La primera entrevista. Una sensación mundial". Sin embargo, en un texto más pequeño, la publicación sugiere que la entrevista puede sonar engañosamente auténtica. En el interior, se revela que la entrevista fue en realidad realizada por un programa de inteligencia artificial.

Esa indicación puede fácilmente ser pasada por alto por el lector de la entrevista que está titulada "Mi vida ha cambiado por completo".

Anne Hoffmann, directora de la revista Die Aktuelle, fue despedida abruptamente por el grupo de medios Funke tras la publicación de la falsa entrevista con Schumacher.

En un comunicado en su página web, el grupo se disculpó y admitió que el artículo nunca debió haber sido publicado. "Ese artículo de mal gusto y que invitaba a la confusión no había debido publicarse nunca", dijo la gerente de revistas del grupo, Bianca Pohlmann.

"No responde a los criterios del periodismo que nosotros esperamos y que también esperan nuestros lectores de una editorial como Funke", agregó.

En 2015, Corinna Schumacher intentó demandar a Die Aktuelle por 50,000 € (42,300 £) por utilizar su foto en la portada de la revista con el titular "Corinna Schumacher: un nuevo amor la hace feliz". Sin embargo, la historia en realidad era sobre su hija, Gina-Maria, y el caso fue desestimado. En 2014, la revista también recibió críticas por utilizar una foto de Michael y Corinna en la portada con el titular "Despertad".

Traiciones y filtraciones

Corinna Schumacher, la esposa del piloto. Fuente: AFP

Después del accidente en los Alpes Suizos en 2013, la familia Schumacher, a través de su gerente Sabine Kehm, proporcionaba información sobre el estado general de Michael de manera moderada para satisfacer a sus seguidores. A pesar de sus esfuerzos, la familia luchó por mantener su privacidad.

Pocos días después del accidente, Kehm informó sobre un periodista vestido de sacerdote que intentó acceder a la habitación de Schumacher mientras luchaba por su vida. "Aparentemente, un periodista vestido como un sacerdote había intentado acceder a la habitación de Michael", dijo Kehm a un reportero de Die Welt.

Tiempo después y durante una conferencia de prensa, un amigo cercano de Schumacher y el cirujano de París que lo salvó, Gerard Saillant, hicieron comentarios que parecían referirse al incidente. "En nombre de Corinna, me gustaría pedirles que no nos presionen", dijo, refiriéndose a la esposa de Schumacher. "Ni nosotros, ni la familia. Puedes hacer todo lo posible para ayudar a Schumacher a ganar esta difícil batalla dejando en paz a los médicos. No estamos ocultando nada".

A pesar de que la recuperación de Schumacher fue positiva en 2014, siendo sacado del coma y trasladado a un hospital suizo para su rehabilitación, esto presentó más dificultades en cuanto a la privacidad de sus detalles médicos.

Schumacher, el campeón de F1 más famoso del mundo. Fuente: AFP

Posteriormente, ese mismo año, un hombre fue encontrado muerto en su celda poco después de ser detenido por filtrar el historial médico de Schumacher.

La fiscalía de Zúrich confirmó que el hombre arrestado, quien formaba parte de una compañía de rescate aéreo que transportó a Schumacher de Grenoble a Suiza, había negado cualquier acto indebido. Sin embargo, fue arrestado y puesto en detención en la prisión de Zúrich. La agente de prensa había revelado que los documentos habían sido "claramente robados" y advirtió que cualquiera que comprara o publicara los "archivos confidenciales" sería procesado.

En 2015, se intentó vender una fotografía de Schumacher tomada en su hogar de manera clandestina por un "amigo" por una suma de un millón de libras esterlinas. Los fiscales alemanes describieron el hecho como una invasión de su vida personal y una violación de su privacidad. La imagen nunca se hizo pública y, hasta la fecha, no hay imágenes disponibles de Schumacher desde 2013.

De acuerdo a la información limitada disponible sobre Schumacher, se reportó que no se encuentra en estado vegetativo ni depende de tubos para sobrevivir, y que puede dar algunos pasos. No obstante, se estima que recibe atención intensiva de enfermería y terapia, lo que resulta en un costo semanal de más de 50.000 libras esterlinas.

Jean Todt, el jefe de equipo que tiene la confianza de los Schumacher

Jean Todt, el jefe de equipo que tiene la confianza de Los Schumacher. Fuente: AFP

Hasta el año 2021, Jean Todt se mantuvo como una figura pública importante como presidente de la FIA. La confianza que la familia Schumacher tiene en él para respetar su privacidad en una situación tan delicada se refleja en su papel en la organización. El jefe de equipo supo mantener esta confianza y se informó que visita a su amigo cercano dos veces al mes para ver carreras antiguas de F1 juntos.

En diálogo con el diario italiano Corriere della Sera, el hombre de 77 años contó: “Sabemos que aquel accidente tuvo consecuencias. Pero los que dicen saber algo no saben nada. Los visito a menudo, su familia es mi familia”. Además, defendió el cerco mediático: “Hay que dejarles en paz. Debemos respetar la decisión de Corinna y sus hijos de guardar la máxima privacidad”.

Como Schumacher y Todt ganaron 72 Grandes Premios mientras estaban en Ferrari, tienen muchas carreras emocionantes para elegir. “Siempre soy cuidadoso cuando hablo. Pero sí, es cierto que vi el GP de Brasil con Michael en Suiza” señaló en diálogo con la revista alemana Autobild. Al año siguiente, en otra entrevista, profundizó en el tema: “Dije la verdad. Veo las carreras en la televisión con él. Y ahora sólo espero que algún día podamos ir juntos a un Gran Premio”.

En el momento del accidente de Schumacher, Todt estaba con su propio hijo, Mick, que en ese momento solo tenía 14 años. Desde entonces, joven siguió los pasos de su padre en la Fórmula Uno como piloto.

Mick Schumacher: el heredero del piloto

Mick Schumacher, el hijo del Piloto. Fuente: @MickSchumacher

El hijo de Schumacher, Mick, decidió seguir con los pasos de su padre en el mundo de la Fórmula 1 y actualmente es piloto para la escudería Haas. El joven hablado poco públicamente sobre la condición actual de su padre, pero se sabe que está involucrado en su cuidado y lo visita regularmente.

El piloto en las escasas entrevistas dijo que su padre es su "ídolo" y que lo inspiró a seguir su carrera en las carreras. La relación cercana entre Schumacher y Todt llevó al heredero a trabajar con el hombre de suma confianza de la familia como su manager.

En el documental de Netflix sobre la vida del piloto, el joven habló como nunca y manifestó sus sentimientos ante el acontecimiento que marco un antes y después en la familia. "Desde el accidente, por supuesto, estas experiencias, estos momentos que creo que muchas personas tienen con sus padres, ya no están presentes o en menor medida. Y en mi opinión, eso es un poco injusto".

“Creo que papá y yo nos entenderíamos de una manera diferente ahora. Simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del deporte del motor, y tendríamos mucho más de qué hablar.Y ahí es donde mi cabeza está la mayor parte del tiempo. Pensar que eso sería genial... Renunciaría a todo solo por eso."

Corinna la guardiana de Schumacher

Corinna la guardiana de Schumacher. Fuente: AFP

La esposa de Schumache es una presencia constante en su vida y su principal protectora. La pareja se conoció en 1991 en un centro de equitación y se casaron en 1995. Juntos, tienen dos hijos, Gina-Maria y Mick, ambos dedicados al mundo ecuestre y al automovilismo.

Se sabe que la pareja eran inseparables, con ella a menudo viajando con él a las carreras y siendo una presencia constante. Desde su accidente, la mujer mantuvo una presencia discreta en los medios, rara vez hablando públicamente sobre el estado de su esposo. Aunque su relación es privada, se sabe que ella es fundamental en la atención del piloto y se dedicó incansablemente a su recuperación.

El único momento en donde se la vio a Corinna hablar fue en un documental de Netflix de 2021."Vivimos juntos en casa. Hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para que Michael mejore y para asegurar que se sienta cómodo, para que sienta nuestra familia, nuestro vínculo", declaró.

Aseguró que intentan "seguir siendo una familia, como a Michael le gustaba y le sigue gustando. Y seguimos con nuestras vidas".

"'Lo privado es privado', como él siempre decía. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como le sea posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros estamos protegiendo a Michael", sentenció.

Eddie Jordan sostiene que Corinna y Mick son "prisioneros" de Schumacher

Schumacher esquiando. Fuente: AFP

En 1991, Schumacher hizo su debut en la Fórmula 1 bajo la tutela de Eddie Jordan, quien lo presentó al mundo de las carreras cuando apenas tenía 22 años. A lo largo de varios años, el hombre no solo se destacó como su jefe sino también como un gran amigo. No obstante, desde el accidente, no pudo reunirse con él nuevamente.

En marzo, en una entrevista para The Sun, Eddie Jordan aseguró: “Esta es la situación más horripilante para Mick y Corinna”. Respecto del calvario que vive la mujer, detalló: “Hace casi diez años que que no puede ir a una fiesta o a un almuerzo, es como una prisionera porque todos le quieren hablar de Michael, cuando ella no necesita que se lo recuerden a cada minuto”.

Sin embargo, lo que mas llamó la atención fue el mensaje que envió la familia quien fuese el jefe deportivo del piloto. “Yo no pude ir a ver a Michael y me dijeron: ‘Te amamos Eddie y hemos estado junto a ti durante mucho tiempo, pero necesitamos privacidad y cuidados para Michael’”, reveló

