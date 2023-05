El día que Karl Lagerfeld fue lapidario con Lady Di: "Era hermosa y muy dulce, pero estúpida"

La princesa Diana y Karl Lagerfeld tuvieron una relación compleja que comenzó en 1980. El modisto alemán y la "princesa del pueblo" británica se conocieron en una cena y comenzaron una amistad que duraría más de una década. El káiser de la moda estaba fascinado por la belleza y el estilo de Diana, y se convirtió en uno de sus diseñadores favoritos, vistiendo a la princesa para numerosos eventos y ocasiones importantes.

Sin embargo, la relación entre Lady Di y Lagerfeld también tuvo sus altibajos. A pesar de que la princesa valoraba el talento y la creatividad del diseñador, también encontró alguna de sus opiniones y comentarios controvertidos y ofensivos. Según cuentan en el ambiente de Lagerfeld, él a veces se sentía frustrado por las decisiones de moda de Diana, que a veces prefería vestirse con diseñadores británicos más tradicionales. En más de una ocasión, el diseñador tuvo comentarios poro afortunados dedicados a la ex esposa del Rey Carlos.

Uno de los puntos cruciales de la relación fue cuando la Lady Di, quien, a excepción de algunas prendas como el traje de tweed azul que lució en la confirmación de su hijo Guillermo en marzo de 1997, solía evitar vestir la marca Chanel en sus últimos años de vida. La razón detrás de esta elección fue que el icónico logo de la marca le recordaba dolorosamente a su reciente divorcio con el príncipe Carlos, lo que hacía que no se sintiera cómoda con esa asociación.

Karl Lagerfeld. Fuente: AFP

En una entrevista con Harper’s Bazaar, el diseñador australiano Jayson Brundson, explicó las razones que habían llevado a la princesa a no usar la firma comandada por el alemán.

“Llegó llena de zapatos y bolsas y los dejó caer en el sofá. Entonces dijo: ‘¿Qué opinas?’. Así que empecé a rebuscar y encontré un par de zapatos de Chanel. Le dije: ‘Estos quedarían genial con un Versace’. Y ella: ‘No, no puedo llevar esas C entrelazadas, la doble C’. Le pregunto por qué, y me dijo: ‘Por Camilla y Carlos’”.

A raíz de todo, Karl Lagerfeld asistió al funeral de la princesa Diana en 1997, pero en una entrevista que concedió en 2006 la llamó estúpida. “Era hermosa y muy dulce, pero estúpida”, declaró.

Lady Di por Mario Testino. Fuente: AFP

Karl Lagerfeld un "mercenario" con sus colegas

Karl Lagerfeld no se inhibía a la hora de expresar críticas hacia otros diseñadores, incluso llegando a comentar sobre la propia Coco Chanel, a quien describió diciendo que "no era lo bastante fea para ser feminista".

En dicha entrevista para la revista Número, el diseñador afirmó que a menudo era odiado por otros diseñadores por sus comentarios poco felices. Cuando se le preguntó a quién se llevaría consigo a una isla desierta entre Virgil Abloh, Jacquemus o Jonathan Anderson, Lagerfeld declaró que preferiría morir antes que estar con cualquiera de ellos.

Además, en la misma entrevista, el alemán expresó su preferencia por crear moda para mujeres en lugar de hombres, alegando que no quería tener que lidiar con "todos esos estúpidos modelos masculinos", y señalando que las acusaciones de acoso en la industria de la moda se habían vuelto tóxicas.

Karl Lagerfeld para Chanel. Fuente: AFP

Lagerfeld se refirió a los modelos masculinos como "esos delgaduchos de dientes flojos que generalmente vemos en las pasarelas" y afirmó que lo que necesitaban era un buen dentista, ya que no corren el riesgo de sufrir acoso.

En 2014, el Kaiser critico a otros colegas, por ejemplo, criticó duramente el trabajo de la diseñadora británica Vivienne Westwood, llamándola "vulgar" y "sin talento". También se enfrentó públicamente con la diseñadora francesa Hedi Slimane, a quien acusó de "destruir" la marca Yves Saint Laurent durante su mandato como directora creativa.

Lagerfeld incluso llegó a referirse al diseñador belga Raf Simons como "un señorita que hace vestidos bonitos".

Karl Lagerfeld el más temido por las celebridades

Karl Lagerfeld junto Anna Wintour. Fuente: AFP

Cuando en 2017 Meryl Streep no quiso llevar un vestido de Chanel, Karl Lagerfeld dijo de ella que era "una cutre" (alguien barato o de mala calidad). En 2016, cuando Kim Kardashian fue atracada, Lagerfeld la responsabilizó por hacer tanta ostentación de su riqueza.

En una viral entrevista dijo que Adele estaba "un poco gorda". Y más tarde quiso, paradójicamente, retirar sus palabras y, a la vez, también llevarse el mérito de la pérdida de peso de la británica: “Después de eso, perdió ocho kilos, así que creo que el mensaje no fue tan malo”, aseveró. Su compatriota, Heidi Klum, fue con quien más se desquitó. "Pesa demasiado" y "en París no sabemos ni quién es" fueron algunas de las perlas que le dedicó.

Karl Lagerfeld y sus polémicas con la religión junto a la comunidad LGTBQ+

Karl Lagerfeld. Fuente: AFP

Durante su colección de primavera de 1994 para Chanel, Lagerfeld presentó en la pasarela tres vestidos con un estampado que incluía versículos del Corán, lo que generó una gran controversia. Inmediatamente después del desfile, el diseñador se disculpó públicamente con la comunidad musulmana y ordenó que se destruyeran todas las prendas que incluían ese estampado. "No tenía ni idea de lo que significaban", se lo escuchó decir poco tiempo después.

Sin embargo, un año antes, el alemán ya había sido objeto de críticas por parte de la Iglesia católica por un look de su pasarela de Alta Costura de la maison francesa que mostraba un crucifijo junto al pecho descubierto de la modelo Naomi Campbell.

Tiempo después, Karl Lagerfeld en una entrevista Vice en 2010, aseguró que “en los años 60 todos decían que teníamos derecho a la diferencia. Y ahora, de repente, los homosexuales quieren una vida burguesa. Para mí es difícil de imaginar: uno de los papás en el trabajo y el otro en casa con el bebé. ¿Cómo sería eso, para el bebé? No sé. Veo más lesbianas casadas con bebés que chicos casados ​​con bebés. Y también creo más en la relación entre madre e hijo que en la de padre e hijo”.

Karl Lagerfeld su fomento hacia la "gordofobia"

Karl Lagerfeld. Fuente: AFP

"Mi única meta en la vida es poder usar pantalones vaqueros talla 28", repetía Lagerfeld. Después de perder más de 40 kilos en poco más de un año a principios de los años 2000, el diseñador no solo intentó popularizar su dieta (incluso publicó un libro sobre el tema), sino que también escribió en otro libro, The World According to Karl, que "la moda es la motivación más sana para perder peso".

Sin embargo, cuando las modelos con tallas superiores a la 2 (una talla 36 en España) comenzaron a desfilar en las pasarelas, el alemán se opuso rotundamente: "Nadie quiere ver a mujeres con curvas en la pasarela", afirmó.

JCCL / ds