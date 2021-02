Los famosos de Hollywood postergan la alfombra roja y se vacunan sin trato VIP

Las alfombras rojas seguirán postergadas para la mayoría de los integrantes de Hollywood. También el vestuario hecho a medida para galas que por ahora solo acumulan postergaciones varias. En este último tiempo, dada la extensión temporaria de la pandemia y a su vez, la habilitación sanitaria de las vacunas, muchas famosas y famosos visten con informalidad y en ámbitos menos glamorosos, como puede ser un consultorio médico e incluso el sector de estacionamiento de un estadio deportivo. Y es que desde diciembre último, en Estados Unidos la FDA (Food and Drug Administration) autorizó el uso de dos de las vacunas para la covid-19, caras conocidas de Hollywood buscaron el momento para vacunarse y alentaron con posteos o mensajes a que los ciudadanos hagan lo propio.

Como en el cine. Como en un comercial o en la escena final de una película, Arnold Schwarzenegger subió un video a redes sociales donde registró cómo se aplica la vacuna sin bajarse de su camioneta, en el estacionamiento del estadio de los Dodger, en Los Angeles. Y escribió además: “Hoy fue un buen día. Nunca me había sentido tan feliz de esperar en una fila. Si estás entre los habilitados a hacerlo, unite y, como yo, registrate para recibir tu vacuna. Me acabo de vacunar y se la recomendaría a todos”. Y cerró el video con una frase que identifica a su personaje más famoso, Terminator: “Si querés vivir, vení conmigo”. Otro que también hizo pública su vacunación fue el comediante Steve Martin y con un mensaje acorde a la ironía que les podría caber a algunos de los personajes que interpretó en cine. Y ante una pregunta en redes explicó que para hacerlo se inscribió por un sitio web. “Buenas noticias / Malas noticias. Buenas noticias: ¡Me acaban de vacunar! Malas noticias: La recibí porque tengo 75 años. ¡Ja! La ‘operación’ en Nueva York fue suave como la seda y organizada a la perfección por el Ejército de los Estados Unidos y la Guardia Nacional. Gracias a todos, y gracias ciencia”.

Indiana Jones también. Por su parte, Martha Stewart, un personaje que marcó el estilo de decoración y vestir durante un par de décadas en Estados Unidos, registró en su cuenta de Instagram el video de la aplicación de la primera dosis de vacuna. “Me vacunaron hoy (…) Estoy muy orgullosa y agradecida a los médicos, enfermeras y personal médico (del Mount Sinai de Nueva York) que atraviesan la burocracia y confusión en la distribución de estas vacunas tan importantes. (…) Para disipar dudas de si tuve trato preferencial, aclaro que estoy en el grupo de edad aprobado para este lote de vacunas y esperé mi turno como cualquier ciudadano”.

También Jane Fonda se fotografió en el momento del pinchazo, en su caso, se lo dieron en el auto. Y escribió: ”¡Hoy me vacuné y no duele!”.

Quien no hizo comunicación de este tipo fue Harrison Ford, aunque medios especializados en espectáculos como la revista Variety afirmaron que ‘Indiana Jones’ sí se vacunó. En su sitio web, esa publicación detalló que “el 25 de enero el actor esperó dos horas y media en una fila para vacunación en El Camino Community College, en Torrance, California, previa programación de su turno”. Y agregaron que un representante de Ford comunicó su agradecimiento a los profesionales de la salud y voluntarios de ese lugar. Sean Penn, Samuel L. Jackson, Billy Cristal, Joel Grey, Jeff Goldblum, Patrick “Capitan Jean Luc Picard” Stewart y Anthony Hopkins fueron otros de los famosos que hicieron pública su vacunación.

Vacuna elimina coquetería. Fuera de Estados Unidos, también sucedió algo similar. Oliver Stone ya en diciembre se aplicó la Sputnik V estando en Moscú. En Inglaterra, por ejemplo, en agosto Andrew Lloyd Weber se había presentado como voluntario para los estudios de la vacuna de Oxford. Y por protocolo, no se informó –al menos hasta ahora– si recibió un placebo o la dosis medicinal. Impecable y como si en ella el tiempo se hubiera detenido, Joan Collins posó en un consultorio público de Londres, donde se vacunó. Y escribió con la foto: su agradecimiento “por un procedimiento indoloro y sin complicaciones”; además aclaró que la vacunaron el mismo día que a la reina británica. El actor Ian McKellen y Judy Dench también están en la lista de los vacunados.

Fuera de los artistas, hubo otros personajes que sin proponérselo dieron un mensaje contra los antivacunas y antitodo. Grupos que no son patrimonio exclusivamente de Argentina. Tal el caso de Buzz Aldrin, uno de los tres astronautas que pisó la Luna en 1969. El mismo día de su cumpleaños número 91 –el 18 de enero–, posteó frase y foto del momento de aplicación. Una semana antes, un colega suyo, el astronauta de 92 años, Jim Lovell, había hecho lo mismo. Y hasta se sumó quien fue DT de Manu Ginóbili en San Antonio Spurs. Gregg Popovich eligió también el día que cumplía 72 años –el 28 de enero– para darse la primera dosis. “Quiero estar sano, que mi familia y el resto de la gente que está cerca mío también lo esté. Usar tapabocas es importante y recibir la vacuna te da un nivel adicional de tranquilidad”, dijo en un video el entrenador con más experiencia y más logros de la NBA. Y hasta uno de los millonarios más desagradables, Rupert Murdoch, terminó agradeciendo a la salud pública británica después de vacunarse.

Campaña con pinchazos

En general no hay jefe de Estado, primer ministro y, por supuesto, personajes que lideran monarquías que no formen parte de la llamada población de riesgo. Y así como varios políticos de alto perfil hicieron campaña por la vacunación publicitando con foto la aplicación de la primera dosis, lo mismo hicieron reyes. Podría decirse que el pudor o el decoro, por decirlo de algún modo, no habilitó a que ellas –reinas o princesas– se mostraran en el momento del pinchazo. En Jordania, por ejemplo, el rey Abdullah II; su hijo, el príncipe heredero Hussein y el tío, el príncipe Hassan, recibieron la primera dosis el 14 de enero. Y se comunicó por Twitter junto con fotos y videos de los tres como lanzamiento de la campaña de vacunación en Jordania. Al día siguiente pero en Suecia, los reyes Silvia y Carlos XVI también se vacunaron pero recayó en él posar para la foto y comunicar el inicio de la aplicación de la primera dosis en ese país. Y agregó, dado que en Suecia también hay antivacunas, lo siguiente: “Tengo la esperanza de que todos los que tengan la oportunidad de vacunarse en los próximos meses elijan hacerlo, para que juntos y lo antes posible podamos superar este momento difícil”. Tampoco publicaron fotos, pero sí comunicaron que están ya vacunados, la reina de Inglaterra, los reyes de Noruega y el papa Francisco.