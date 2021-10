Mario Vargas Llosa figura en los Pandora Papers con una off shore en las Islas Vírgenes

Mario Vargas Llosa es otro de los nombres de personajes famosos que aparecen en los Pandora Papers. Según esa investigación, el escritor peruano habría creado una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas valorada en 1,1 millones de dólares. Melek Investing INC se llama la sociedad donde Maria Vargas Llosa aparece como director y accionista. Registrada en Islas Vírgenes Británicas y con dirección de Lima (Perú), esa firma canalizó fondos procedentes de "derechos de autor recibidos por sus escritos".

En varios documentos firmados por el Nobel de Literatura peruano y fechados en el verano de 2015, se estipula que, a través de Melek Investing INC, también se gestionaron ingresos derivados de la venta de varias propiedades en Londres y en Madrid. La incorporación de la sociedad se produjo, coincidentemente, en las mismas fechas en las que era público el divorcio de Mario Vargas Llosa de su esposa Patricia Llosa, y el inicio de su relación con Isabel Preysler.

2021. El presidente peruano Pedro Lasso premió a Vargas Llosa. Ambos figuran en los Pandora Papers.

En relación a los Pandora Papers, Mario Vargas Llosa dijo que cuando decidió convertirse en residente fiscal en España, dio órdenes de poner todos sus papeles en regla. Es decir instruyó a sus abogados y a la agencia literaria Carmen Balcells –que maneja los derechos de sus obras– que declarasen todos sus impuestos “sin excepción” y “pagar al fisco hasta el último centavo”.

El escritor peruano, según consignó el diario español El País, argumenta que nunca utilizó la sociedad Melek Investments INC. También que desconocía que su propiedad hubiera sido traspasada a dos ciudadanos rusos la víspera de recibir el Premio Nobel de Literatura, en 2010.

En la carta que Mario Vargas Llosa escribió a dicho medio, agregó además que pidió a sus abogados que desmintieran las informaciones que lo vincularon en su momento a los Panama Papers. Y es que en dicha investigación de 2016, su nombre y el de su ahora ex esposa –Patricia Llosa– aparecieron relacionados a Talome Services, una sociedad off shore creada en 2010, también en las Islas Vírgenes Británicas.

En ese momento, ya Vargas Llosa había dicho que todo era un malentendido y que no tenía relación alguna con el estudio de abogados de Mossack Fonseca, epicentro de los Panama Papers. También el escritor negó poseer cuentas bancarias en paraísos fiscales aun cuando era titular de Melek Investing INC, firma que estos días, quedó las desnudo con los Pandora Papers estos días.

La creación de Melek Investing INC se hizo con el asesoramiento de la firma panameña Overseas Management Company (OMC). Y fue la agente literaria Carmen Balcells quien escribió una carta de recomendación a favor de Vargas Llosa que decía: “Es un cliente de mi agencia literaria de buena reputación”.

En todos los documentos publicados en los Pandora Papers, se pone como dirección de Vargas Llosa una vivienda frente al mar en Barranco, distrito de Lima (Perú). Pero la agencia literaria Carmen Balcells detalló a los periodistas que dieron origen a los Pandora Papers que el escritor peruano no residió ese tiempo ni en Perú ni en España, las dos nacionalidades que él posee. Sí reconoce dicha agencia literaria que la “offshore” fue creada por el banco para manejar una cartera de inversión tras el divorcio del escritor con Patricia Llosa.

Asimismo, aseguró que Melek Investing INC se disolvió en 2017, una vez que Vargas Llosa fijó su residencia fiscal en España. Y fue un medio de las Islas Vírgenes Británicas el que señaló que Álvaro Vargas Llosa –uno de los tres hijos del escritor– fue quien liquidó esa sociedad off shore. “Aunque no siempre estoy de acuerdo con los impuestos elevados, siempre he cumplido con las leyes, como solemos hacer los liberales de verdad”, escribió Vargas Llosa en la carta enviada al diario español El País. “Liberales de verdad”, un concepto que de tan usado como escudo protector, no siempre resulta efectivo.