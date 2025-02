Matt y Ross Duffer, los gemelos detrás del éxito de ‘Stranger Things’, ponen fin a la serie

Matt y Ross Duffer son mellizos y cumplirán 40 años el próximo 15 de febrero. Esos dos dígitos los encuentran cerrando un ciclo profesional: la temporada final de Stranger Things. Esta serie, que concluirá con la quinta temporada este 2025, representó para Netflix el producto en inglés más popular desde que se lanzó dicha plataforma. Los hermanos Duffer son sus creadores, guionistas, directores y productores ejecutivos. Y en marzo de 2025, además de la temporada final de la serie, este estrenará su versión teatral. Con produccion de ellos dos, en Broadway levantará el telón Stranger Things: the first shadow. En este caso, los Duffer cedieron el libreto y la dirección a Kate Trefry y Stephen Daldry, respectivamente. Y sin fecha aún de lanzamiento, la serie tendrá su versión animada producida por los hermanos Duffer.

Cinéfilos. “Esta es nuestra temporada más grande y ambiciosa hasta ahora”, dijo Ross Duffer. Su hermano Matt completó: “Al mismo tiempo, creemos que es nuestra historia más personal. Fue muy intenso y emotivo filmar este Stranger Things, tanto para nosotros como para nuestros actores”. Ross, algo sensible, cerró: “Llegar al final también fue triste; ya no vamos a contar esta historia con estos personajes, con este equipo o estos actores. Todos estábamos exhaustos en la filmación (de la última temporada), pero al mismo tiempo, todos tuvimos que tomarnos un tiempo para lamentar que esto termina”.

La duración de algunos capítulos de la temporada cuatro –la anteúltima– fue un tema que dividió aguas en el fandom de la serie. A Ross y a mí nos encantan las películas más largas, nos encantan las secuencias de efectos especiales, pero al final del día, obviamente, importa el trabajo de los personajes”, dijo Matt Duffer hace unos días en una entrega de premios. “Y lo que me encanta de la televisión es que me gusta poder hacer esos grandes efectos especiales cinematográficos y secuencias extravagantes, y luego también tener tiempo para desarrollar los personajes. Lo que buscamos es que se involucren con la historia, y eso es lo que descubrí que hace la buena televisión”.

Temores. Stranger Things es un homenaje a las películas de género de la década de los ochenta. La serie está ambientada en un pueblito aparentemente normal. Después de la repentina desaparición de un niño, la búsqueda de su familia, sus amigos y la policía termina enredándolos en una serie de sucesos mortales. Bajo la apariencia ordinaria de este pueblo se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del gobierno y un peligroso portal que conecta ese mundo con otro que es poderoso y siniestro. Esta situación cambiará para siempre a ese pueblo y pondrá a prueba la amistad de los protagonistas. En Argentina, él éxito de la serie fue similar al que se dio en otros países, y la visita que en 2019 realizó Millie Bobby Brown –una de sus protagonistas– fue como la de una rockstar.

Cuando Millie Bobby Brown visitó Buenos Aires tenía 15 años, y fue una de las adolescentes del elenco que crecieron en los sets de filmación de las cinco temporadas, que en total implicaron nueve años de trabajo. “Ahora son como una familia”, dijo Matt Duffer. “Hemos crecido con ellos. Ese aspecto del programa ha sido realmente especial, y no sé si es solo porque hay muchos en el elenco, sino porque todos resultaron ser tan buena gente. El miedo, para nosotros (Matt y Ross Duffer) era que pudiéramos arruinarles la vida haciéndolos famosos. Y estoy muy orgulloso de cómo resultaron como personas”.

Futuro. Running Up That Hill es un canción de Kate Bush de 1985 que Matt y Ross Duffer le dieron un upgrade de éxito cuando la incluyeron en uno de sus capítulos de la cuarta temporada, en 2022. Ese nombre es el que eligieron para la productora que abrieron tras la consolidación de Stranger Things como fenómeno audiovisual. Con esta ya tienen tres programas que estrenarán en 2026: The Boroughs, Something Very Bad is Going to Happen (Algo muy malo está por suceder), y Death Note (nota mortal). Y dijeron que tienen ocho películas en la fase inicial de producción, es decir, al menos ya leyeron el concepto de los guiones.