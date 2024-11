"Pedro Páramo": la mítica novela de Juan Rulfo llega a Netflix con Rodrigo Prieto y el visto bueno de Scorsese

Pedro Páramo, la mítica novela del escritor mexicano Juan Rulfo, fue adaptada para Netflix por el director de fotografía de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, y de Killers of the flower moon (Los asesinos de la luna), de Martin Scorsese. Estaba trabajando en esas películas cuando decidió llevar a la pantalla esta obra que aún se lee en colegios de toda América Latina.

Un desierto polvoriento bajo un sol abrasador es el escenario en el que se asoma el pueblo: así empieza la primera película de Prieto como director. "Se la mostré a Martin Scorsese y a su hija Francesca", contó Prieto en el reciente Festival de Cine de Morelia.

Cinéfilo absoluto, Scorsese se mostró interesado, inclusive sin conocer la historia ni la mentalidad del México profundo que quiso retratar Rulfo en la novela publicada en 1955.

"Me dijo: 'Oye, este plano debería ser un poco más largo'. Lo alargué un poquito. Dos planos me sugirió que fueran más largos", relató Prieto, y añadió que también el hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Rodrigo García, fue su consejero.

Acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo

La historia empieza con la llegada de Juan Preciado (interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta) a Comala, donde buscará la promesa que le hizo a su madre recién fallecida: buscar a su padre, Pedro Páramo.

Así retrata Prieto uno de los arranques más famosos de la literatura en español, en algún lugar entre El Quijote de la Mancha y Cien años de soledad: "Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo".

El papel del cacique Páramo lo interpreta Manuel García Rulfo, que tiene un lejano parentesco con el autor de la novela. Juan Rulfo "era primo hermano de mi abuelo, entonces tío abuelo mío", contó el actor en un programa de promoción de la película.

"Es increíble la oportunidad que me diera Rodrigo de hacer este personaje tan complejo", agradeció. "Más allá del tirano, del cacique, yo busqué humanizarlo", dijo.

Como no podía ser de otra manera, la fotografía es su toque distintivo, pero también se destacan las intérpretes femeninas que luchan contra el machismo arraigado en este México tradicional, como Ilse Salas, Yoshira Escárrega, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías y Mayra Batalla.

En un comunicado, el mexicano Rodrigo Prieto había reconocido que Pedro Páramo lo había impactado profundamente cuando lo leyó. "Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado (el protagonista), que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas. Rulfo nos hace reflexionar sobre cómo el pasado nos pesa no solo en lo personal sino incluso como nación”, sostuvo el director.

