Tres jóvenes directores llevarán a la pantalla ‘Cien años de soledad’ y ‘Pedro Páramo’

Gabriel García Márquez tuvo la intención de publicar la novela con Seix Barral; pero recibió una negativa. Entonces mandó el manuscrito a la editorial Sudamericana, en Argentina, donde trabajaba otro español, Francisco “Paco” Porrúa, además fundador de la editorial Minotauro. “La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo”, dijo hace tiempo Porrúa a la BBC. “Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar: que se trataba de una obra excepcional”. Muchos años después, el destino vuelve a cruzar a la novela con Argentina. ”En Macondo, ese lugar sin tiempo, siete generaciones de la familia Buendía, se enfrentan al amor, el olvido y lo ineludible de su pasado…y su destino”. Esa reseña acompaña el adelanto de Netflix de la primera temporada de la serie Cien Años de Soledad, que será dirigida por el argentino Alex García López y la colombiana Laura Mora, quien ganó en San Sebastián con Los reyes del mundo y que estuvo encargada de Escobar: El patrón del mal. Sobre ella el director dijo en una entrevista reciente que “es una bestia: una directora inteligentísima, talentosa, que hace películas increíbles”.

Los hijos de Gabo. Puede decirse que el trailer fue osado, pero en un marco respetuoso, si se permite la contradicción. Básicamente es una secuencia de imágenes que acompaña el comienzo de la novela, palabra por palabra. Lo osado del adelanto es ya haber develado la cara del coronel Aureliano Buendía y de otros personajes centrales, algo que para cualquier amante de la novela no es fácil de ver. Lo cierto es que la cuenta regresiva para el esperado estreno comenzó y la expectativa no reconoce fronteras. Anécdotas comerciales como el furor japonés de una nueva edición de Cien años de… van pavimentando un camino que ya podía intuirse: un potencial éxito internacional. “Ha sido una mecánica hermosa y la verdad que muy orgánica. Me han dado mucha libertad y respeto para montar la serie”, dijo el argentino García López. “Ha sido una experiencia hermosa, en la que venimos trabajando hace mucho. Se paró por la pandemia, luego volvió a arrancar. Es un proyecto que requiere mucha preproducción, dado que estamos en un nivel muy grande”. La productora detrás del proyecto es la colombiana Dynamo, responsable de varios éxitos como Narcos, El robo del siglo, e Historia de un crimen. Y en la producción ejecutiva están Rodrigo y Gonzalo, hijos de García Márquez.

La magia. Alex García López tuvo varias incursiones en megaproducciones. Dirigió el quinto capítulo de The Acolyte, titulado Noche; también el cuarto de la primera temporada de The Witcher, titulado Banquetes, bastardos y entierros; y trabajó en otras producciones de Netflix como Dardevil, Cowboy Bebop y The Punisher.

No es entonces una sorpresa que, quizá, el proyecto haya caído en las manos de un director acostumbrado a registros que contemplan la magia como una posibilidad. El realismo mágico parece encajar bien en las expectativas de género de esta época si bien comprende el desafío de resolver cómo esa magia se integra a la realidad de un mundo signado por lo mítico. Así, en versión miniserie,la atención vuelve sobre este título emblema del llamado boom latinoamericano que se dio de 1960 a 1970, y da la sensación es que la serie será –posiblemente– una celebración que acerque la novela a una nueva generación de lectores.

A este inminente lanzamiento, se suma el estreno de la adaptación de Pedro Páramo, llevada adelante por el director de fotografía Rodrigo Prieto, lo que ya es un preámbulo atinado: en su historia ya tiene cuatro nominaciones a los premios Oscar. Publicada en 1955, primero fue tímidamente leído hasta que se corrió la voz: la literatura latinoamericana había cambiado. Y a diferencia de la novela de García Márquez, de Pedro Páramo hubieron tres versiones previas –1967, 1977, y 1981– que tuvieron escasa repercusión. Contracara de Cien años de soledad, el realismo mágico de ese fantasmagórico lugar llamado Comala, se parece solamente a los períodos sórdidos de Macondo. Con sobriedad y precisión, en Pedro Páramo, Juan Rulfo retrata con economía y frialdad; todo lo contrario de la exuberante prosa de García Márquez, cuya síntesis estilística es la historia de la familia Buendía, que Netflix retratará.

Debut y desafío. En un comunicado, el mexicano Rodrigo Prieto reconoció que “Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí (…) Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado (Ndr: el protagonista), que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas. Rulfo nos hace reflexionar sobre cómo el pasado nos pesa no solo en lo personal sino incluso como nación”. Cuando Prieto recibió el llamado para la que es su ópera prima como director, estaba en Oklahoma trabajando en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese. Después de ese logro comercial y de la critica, se sumó al equipo del éxito mundial que fue Barbie. “No lo pensé demasiado; mi mente estaba entre esas dos películas, tal vez por ello no dudé mucho en aceptar este enorme reto (Pedro Páramo)… Si lo hubiese pensado más, tal vez hubiera titubeado”, dijo Prieto quien trabajó con directores como, entre otros, Pedro Almodóvar, Ang Lee, Oliver Stone, Spike Lee, Alejandro González Iñárritu, Cameron Crowe, y los dos mencionados.