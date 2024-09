Melania Trump dio un adelanto de sus próximas memorias con un dramático video en blanco y negro, donde afirma que es el momento de compartir "la verdad". Bajo el título Melania, el libro será lanzado el 1 de octubre.

Melania Trump, devastada por la muerte de su madre: "Te extrañaremos sin medida"

"Escribir estas memorias ha sido un viaje profundamente personal", dijo Melania en un video publicado en sus redes sociales. "Como alguien que ha sido objeto de escrutinio público y tergiversaciones, siento la responsabilidad de aclarar los hechos y compartir mi perspectiva: la verdad".

El video de 48 segundos muestra a la ex primera dama hablando a cámara, y también incluye escenas de su tiempo en la Casa Blanca, su viaje a África y su trabajo en la campaña Be Best. Además, aparecen imágenes de su pasado como modelo y momentos como madre joven junto a su hijo Barron.

Anunciado por primera vez en julio, el libro profundiza en su infancia en Eslovenia, su ascenso en el mundo de la moda en Europa y Nueva York, y el encuentro casual que cambió su vida para siempre: conocer a Donald Trump. Las memorias también ofrecen un vistazo a su vida como primera dama, incluyendo su trabajo de defensa y las causas que le importan.

Cuánto costará "Melania"

La edición estándar del libro tendrá 304 páginas y estará disponible por usd 40, mientras que una edición de coleccionista, firmada y con 256 páginas a todo color, se venderá por usd 150. Melania será publicada por Skyhorse Publishing, editorial conocida por trabajar con figuras aliadas a Trump, como Rudolph Giuliani y Alan Dershowitz.

Aunque Melania fue objeto de muchas biografías, esta es la primera vez que ella misma cuenta su historia. Aún se desconoce si tuvo la colaboración de un coautor o si realizará una gira de promoción para el libro.

Melania Trump, de 54 años, siempre es una figura reservada en la vida pública. Durante su tiempo en la Casa Blanca, gran parte de su atención estuvo centrada en la crianza de su hijo Barron. Ahora que Barron estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y Donald Trump busca un segundo mandato presidencial, Melania mantuvo un perfil bajo, distanciándose de los problemas legales de su esposo y de la campaña para las elecciones de 2024.

A pesar de esto, organizar eventos de recaudación de fondos y continúa trabajando en causas que le interesan, además de obtener ingresos por conferencias y propiedades que alquila en Nueva York y Eslovenia.

JCCL