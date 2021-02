Michelle Obama traslada su trabajo en la Casa Blanca a Netflix

Michelle Obama y Netflix llegaron a un acuerdo en 2018 para producir varias películas y series. La primera de ellas fue un documental que se estrenó en mayo del año pasado en el cual la ex primera dama mostró el tour de promoción de su libro. Y en las últimas horas se conoció que en marzo llegará la serie de cocina infantil Waffles y Mochi que la tendrá a ella como protagonista.

El objetivo de Michelle Obama con esta producción es la de continuar con el trabajo que realizó en la Casa Blanca en relación a la salud de los niños. “Todo será sobre comida. Descubrir nuevos ingredientes, cocinar y, por supuesto, comer”, aseguró la esposa de Barck Obama y recalcó que se centrarán en alimentos frescos y sus beneficios para la salud.

El show protagonizado por Michelle Obama estará disponible en Netflix a partir del 16 de marzo. Las estrellas serán las marionetas Waffles y Mochi, quienes recorrerán el mundo en búsqueda de nuevos alimentos y formas de comer saludables. Más tarde, la ex primera dama los recibirá en su supermercado mágico para continuar con las charlas sobre los ingredientes que encuentren.

“Los niños amarán el show pero sé que también los adultos se reirán mucho. Y también podrán llevarse algunos tips para la hora de cocinar”, explicó Michelle Obama. Además, indicó que continuarán con sus esfuerzos para llevar comida fresca y sana a las familias de Estados Unidos mientras la pandemia del coronavirus continúe.



El documental de Michelle Obama

El primer proyecto de Michelle Obama y Netflix que se subió a la plataforma fue Becoming, un documental en el cual se siguen los pasos de la ex primera dama mientras realiza el tour de promoción de su libro autobiográfico. El mismo fue presentado el 6 de mayo del año pasado y generó buenas repercusiones dentro de la plataforma.

Por el momento no hay certezas sobre otras producciones. En el acuerdo también está incluido Barack Obama aunque todavía no tiene tanto protagonismo como su esposa. “Estamos muy entusiasmados con este acuerdo. Durante nuestra función pública conocimos a muchas personas que están haciendo cosas fascinantes y queremos ayudarlos a compartir su trabajo con una audiencia tan masiva como la de esta plataforma”, comentó el ex presidente de Estados Unidos.

AJ/MC