Mirtha Legrand cumple 98 años: siete momentos que marcaron la televisión argentina

El 23 de febrero, Mirtha Legrand celebra sus 98 años, consolidando una trayectoria única con 80 años de carrera y 57 temporadas al frente de "Almorzando con Mirtha Legrand". La "Diva de los almuerzos" es un ícono de la televisión argentina y, a lo largo de su vida, ha protagonizado momentos inolvidables que la convirtieron en una figura indiscutida del espectáculo.

Mirtha Legrand visitó el espacio de la memoria en Mar del Plata: "Un gesto político claro"

A continuación, un repaso por siete momentos históricos que marcaron su legado en la pantalla chica.

1. De estrella de cine a leyenda de la televisión

Mirtha Legrand, nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez en Villa Cañás, Santa Fe, debutó en el cine con solo 14 años en Los martes, orquídeas (1941). Participó en casi 30 películas durante la época dorada del cine argentino, pero fue en 1968 cuando dio el salto definitivo a la televisión con "Almorzando con Mirtha Legrand", un ciclo que redefiniría el formato de entrevistas en Argentina.

2. Un estilo único que impuso frases icónicas

Dueña de un estilo inconfundible, Mirtha inmortalizó frases icónicas que trascendieron la televisión y se convirtieron en parte de la cultura popular, como “Este programa trae suerte”, “Como te ven, te tratan”, “Así no” y su famoso “Carajo, mierda”.

Su estilo directo y sin concesiones la convirtió en una entrevistadora temida y admirada, capaz de poner incómodos a presidentes, artistas y empresarios en su mesa.

3. La entrevista más escalofriante: Yiya Murano y sus masitas envenenadas

Uno de los momentos más impactantes de su programa ocurrió cuando recibió a Yiya Murano, conocida como “la envenenadora de Monserrat”, quien cumplió condena por asesinar a tres mujeres con masitas envenenadas. Sin titubear, Mirtha le preguntó: "¿Querés comer las masitas que trajiste?", generando un silencio incómodo en el estudio.

4. El tenso cruce con Fernando Peña y su arma en plena transmisión

Otro episodio inolvidable ocurrió con el actor y periodista Fernando Peña, quien durante la entrevista sacó un arma debajo de la mesa y le apuntó a la conductora.

"Ahora te voy a pegar un tiro", bromeó Peña, generando una tensión extrema. Aunque todo fue parte de una actuación, Mirtha quedó visiblemente paralizada ante la situación.

5. Los cuestionamientos a figuras LGBT+

A lo largo de su carrera, Mirtha también protagonizó momentos de controversia con invitados de la comunidad LGBT+. En una entrevista con Cris Miró, la primera mujer trans reconocida en la farándula argentina, la conductora le dijo: "No sé cómo tratarte, Cris. Te digo la verdad: señorita, señor, no sé".

Otro episodio polémico ocurrió con Flor de la V, a quien, con solo 20 años, le comentó: "Si no fuera porque no tiene cadera, no te das cuenta que no es mujer".

Tambien un momento se dio cuando, Szeta contaba sobre su nuevo libro sobre Iglesia y pedofilia en un reciente almuerzo con Mirtha Legrand la señora no dudó en sacar a relucir nuevamente su prejuicio y preguntó: "¿Un pedófilo es siempre homosexual? ".

Piazza, sin poder creer que se repetía el mismo prejuicio que hace cuatro años cuando Mirtha le preguntó si "¿Una pareja de homosexuales que adoptan a un chico pueden haber tendencias de violación?"; salió a contestarle a esta mujer. "No me voy a violar a un nene, Mirtha... yo soy gay", exclamó Piazza y aseguró que Mirtha Legrand está claramente confundida con el tema y que necesita que alguien le explique y le aclare sus miedos.

6. Ocho presidentes en su mesa y la historia de amor de Javier Milei y Fátima Flórez

Mirtha Legrand entrevistó a ocho presidentes argentinos en su programa: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei.

Uno de los almuerzos más recientes y comentados fue el que tuvo como invitado a Javier Milei, donde se gestó su relación con Fátima Flórez. El presidente y la imitadora se conocieron en el programa de Mirtha y poco después hicieron pública su relación.

7. Peleas memorables: Silvana Suárez, Roberto García Moritán y un "no sos tan importante"

En 1999, la ex Miss Mundo Silvana Suárez protagonizó una de las peleas más recordadas del programa. En medio de la entrevista, Mirtha insistió en preguntarle sobre su divorcio con el empresario Julio Ramos. Cansada de la presión, Silvana se levantó de la mesa y se fue en vivo, mientras Mirtha le decía: "Yo no necesito de vos para tener audiencia".

Más recientemente, en La Noche de Mirtha, la conductora tuvo un fuerte cruce con Roberto García Moritán, quien la acusó de haber sido "operada" mediáticamente para atacarlo. "Se ve que te han operado a vos, Mirtha", dijo el empresario. Sin inmutarse, la conductora respondió con ironía: "¿De tu tema? No sos tan importante", dejando sin palabras a su invitado.

Mirtha Legran: Un legado inigualable

A lo largo de ocho décadas de carrera, Mirtha Legrand fue testigo y protagonista de la historia de Argentina. Su presencia en la televisión dejó momentos imborrables, marcados por su estilo incisivo y su capacidad de reinventarse a lo largo de los años.

A sus 98 años, Mirtha sigue activa en la pantalla chica, consolidándose como una leyenda viva del espectáculo argentino.