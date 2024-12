El periodista Jorge Lanata tuvo una carrera atravesada por el periodismo desde muy joven, que lo llevó a transitar por las principales redacciones del país, incluso de medios ya desaparecidos. Llegó a la televisión, después a la radio y fundó y dirigió medios de comunicación como Página/12, aunque con el pasar de los años se despegó de la línea ideológica planteada por ese matutino.

En la última década, Lanata endureció su perfil antikirchnerista con su programa Periodismo Para Todos (PPT) y protagonizó una época en la que su palabra fue central en el debate público de la política argentina. En el medio, escribió libros, dirigió documentales y otros proyectos multiplataformas y no dejó su aparición semanal de los sábados en el diario Clarín.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

El primer trasplante cruzado

Jorge Lanata fue uno de los protagonistas de una hazaña sanitaria y humana sin precedentes en 2015, cuando participó del primer trasplante renal cruzado que se realizó en América Latina. Fue cuando su entonces pareja, la artista Sara Stewart Brown le donó uno de sus riñones a un joven enfermo, mientras que la mamá de ese joven le donó el riñón a Lanata.

"Nosotros fuimos el primer caso en América Latina de trasplante cruzado. La historia es así. Había una señora con su hijo de 20 años y la señora tenía 50. Y estábamos Sara Stewart Brown (su exesposa) y yo. Sara era más compatible con el hijo de la señora que la madre", contó Lanata tiempo atrás en LAM (América).

Y siguió: "Agarró y le dio un riñón al hijo, y yo era compatible con la madre. Es decir, la madre de este chico me dio su riñón a mí. Un sábado se abrieron cuatro quirófanos. ¿Qué pasó después? Mira, si vos te cuidas, seguís viviendo normal".

Lanata durante una entrevista en su casa.

Los primeros años de Jorge Lanata

Nacido un 12 de septiembre de 1960 en la ciudad Mar del Plata, Jorge Ernesto Lanata transitaría los primeros años de su vida en las inmediaciones de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. De familia de clase media-baja, vivió junto a sus padres adoptivos, detalle que no fue de su conocimiento hasta cumplir los 55 años.

Su educación y crianza sería compartida por su tía y abuela a los 7 años, luego de que su madre perdiera la movilidad por completo, producto de una operación cerebral por cáncer. A tan corta edad, el periodismo ya rondaba por su cabeza y fluía a través de sus manos y corazón.

Además de la formación intelectual y como persona, su educación primaria y secundaria estuvo rodeada también por los gajes del oficios periodísticos. Su recorrido comenzaría en Colmena, un diario del Colegio secundario San Martín. Formaría parte de el diario la Ciudad de Avellaneda.

Siendo 1974, y con tan solo 14 años de edad, se adentraría aún más en el mundo periodístico luego de ser asignado con la tarea de redactar cables informativos para Radio Nacional 6. Sin embargo, y aún tan marcada vocación, las necesidades y situación socio-política argentina los desviarían temporalmente de la rigurosidad informativa.

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), trabajó como mozo en un bar. La incertidumbre duraría poco para Lanata quien en 1977 volvería a ser empleado como redactor para la revista Siete Días. Durante aquel año, ingresó a la Cooperativa de Periodistas Independientes, editora de la revista El Porteño y fundada y creada por Gabriel Levinas y Miguel Briante, en la que se desempeñó como jefe de Redacción.

La intensa trayectoria de Jorge Lanata y el periodismo como sinónimo de disrupción

Durante la transición democrática de 1983, trabajó en el informativo de Radio Belgrano y, en la misma emisora, tuvo a su cargo las investigaciones del programa "Sin anestesia" conducido por Eduardo Aliverti. Tres años después, tendría lugar su primera relación amorosa con Andrea Rodríguez, con quien tuvo también a su primera hija, Bárbara.

La trayectoria periodística de Jorge Lanata: de Página/12 a Clarín

Hacia mayo de 1987, a los 26 años, fue fundador del diario de centroizquierda política Página/12 y fue su director periodístico durante el primer septenio. En agosto de 1990, coincidente con su tercera relación con Silvina Chediek sacó la revista mensual Página/30, que dirigió hasta abril de 1995.

Volvería a formar parte del espectro radial tras incorporase a la Rock & Pop con los programas "Hora 25" y "RompeCabezas". En 1998, fundó la revista Veintiuno, donde reunió a antiguos redactores de Página/12 como Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda, Martín Caparrós, Andrea Rodríguez y Adrián Paenza, entre otros.

Durante aquel año, formalizaría su anteúltima relación amorosa con Sara Stewart Brown, madre de su segunda hija Lola. Lanata dejó la dirección de Página/12 a fines de 2001 y vendió la mayor parte de las acciones al grupo dueño de TV Guía. Procedería entonces a fundar la revista EGO.

Lanata en PPT.

Luego de un corto período con baja audiencia en los mediodías de Radio Colonia de Uruguay, volvió en 2005 con Lanata AM por Radio del Plata. Hasta diciembre de 2007, condujo Lanata PM, de 17 a 20 por la misma AM 1030, junto a Maximiliano Montenegro, Reynaldo Sietecase, Norberto El Ruso Verea, Verónica Castañares y Romina Manguel, entre otros columnistas.

Trabajó también escribió una columna de opinión en diario PERFIL. En 2008 se lanzó a la creación de Crítica de la Argentina. A pesar de obtener un gran éxito, dejaría el puesto de director por diferencias con el empresario Antonio Mata, accionista mayoritario del medio gráfico.

Desde abril de 2009 hasta 2011 condujo un programa periodístico por Canal 26, Después de todo, conocido por sus siglas (DDT). Dentro de aquel período, y más precisamente en 2010 produjo y condujo documentales producidos para la Cable News Network (CNN). también en 2011 tuvo una efímera experiencia en Uruguay, en Teledoce.

Con su hija Lola, durante su casamiento con Marcovecchio, en 2022.

El programa Lanata.uy fue levantado, según alegó el canal, "por motivos netamente económicos"​, en un hecho que causó preocupación entre los periodistas uruguayos. En 2012 colaboró en la tertulia latinoamericana de La Ventana, programa de Gemma Nierga en la Cadena SER de radio en España.

El mismo año, empezó a conducir de lunes a viernes de 10 a 14, por Radio Mitre, "Lanata sin filtro", transmitido en formato de streaming por video vía internet. El 15 de abril de 2012 comenzó su programa Periodismo para todos (PPT).​La segunda temporada del ciclo televisivo comenzó el 14 de abril de 2013, todos los domingos a las 22 en el canal 13.

Lanata condujo durante una década el programa Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre.

Este programa fue el más visto de 2013 y marcó la agenda política del resto de radios, televisión y medios escritos que se dedicaban durante la semana a profundizar los temas iniciados por él e incluso el gobierno le contestaba con hechos. Eso llevó a Lanata a convertirse en una mega-estrella del espectáculo. El programa se mantuvo hasta 2020.

En 2019, tuvo un programa de entrevistas llamado Hora 25. Finalmente, procedería a instalarse en la pantalla de Todo Noticias para realizar una columna diaria.

Lanata y la gestión de Javier Milei

El periodista en 2024 volvió a ocupar un lugar opositor, a pesar de haber sido muy crítico del gobierno anterior. "El país que Milei sueña es un país que capaz tiene 80 por ciento de pobres”, había advertido en una entrevista con Nelson Castro en el programa “El Corresponsal” de TN en junio de este año.

En abril había sido entrevistado por Jorge Fontevecchia y analizaba con preocupación el perfil del Presidente. "Hoy el Milei con el que estamos discutiendo, para decirlo de alguna manera, es el Milei, que sale como uno de los 100 tipos en Time, no es un Milei frustrado. Es el Milei que viene de ver en Tesla al creador de Tesla. O sea, no es cualquiera. Está de buen humor, el mundo le sonríe, etcétera. ¿Cómo será Milei enojado? Entonces, este es Milei normal. Milei pasó de panelista a presidente en un período muy corto de tiempo y yo creo que, aún hoy, no es consciente de que es presidente. Es como cuando estás en una clase en el colegio y el profesor grita, es que no tiene autoridad", evaluaba.

"Milei no solo grita, porque hace dos cosas, una es gritar y otra es acusar, que son dos cosas muy distintas, porque si Milei me hubiera dicho a mí 'sos mal periodista', ponele, me la banco, no pasa nada. Soy mal periodista. Pero si me dice 'sos ensobrado' y es otra discusión, porque si yo no le hago un juicio, lo acepto", repasaba sobre su enfrentamiento judicial. "Yo creo que la gente votó a Milei de una manera completamente irracional y que lo votó diciendo, '¿saben qué?, nos vamos a cagar en todo'". apuntaba filoso como era su estilo.