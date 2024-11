Nueva entrega de los Premios Perfil con interesantes ternas

Mañana se celebra la decimocatorce edición de los Premios Perfil, en el Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón del barrio porteño de San Telmo. En esta nueva entrega, Editorial Perfil reconoce a personalidades, organizaciones y obras que han influido positivamente en el último año en los sectores público y privado; en el teatro, el cine y la ciencia, entre otras relevantes disciplinas. También se distinguirá con diplomas a un grupo de treinta periodistas argentinos que recibieron agresiones y amenazas desde lo más alto del Estado con el premio Libertad de Expresión Nacional. A nivel internacional recibirá un premio por su lucha en Defensa de la Democracia la dirigente venezolana María Corina Machado. Y será reconocido el diario The New York Times en la categoría Libertad de Expresión Internacional. En la carta enviada por la dirección de esa publicación y que será leída en la entrega de Premios Perfil, The New York Times agradece y acepta este reconocimiento, a la vez que destacó su solidaridad con los periodistas que enfrentan un trato desafiante de parte del poder político. “Las amenazas, el acoso y los ataques contra periodistas continúan escalando […] Los esfuerzos cada vez más agresivos por despojar a los periodistas de derechos establecidos desde hace mucho tiempo están socavando el reporte independiente”, dijo el diario neoyorquino. “Es un gran honor ser reconocidos por nuestros colegas en la Argentina y por una institución mediática independiente y controlada por una familia, con la que compartimos tanto en común: nuestro compromiso con un panorama mediático próspero e independiente, y la creencia de que una prensa libre es fundamental para una democracia funcional y floreciente”.

Jurado. Las ternas se confeccionaron con el aporte de los editores de PERFIL y los ganadores fueron seleccionados por un jurado de ocho reconocidas personalidades: el escritor Federico Jeanmaire, el empresario Carlos Rottemberg, la doctora en filosofía Diana Maffía, la dirigente empresarial Isela Costantini, el empresario, mecenas y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Bellas Artes, Julio César Crivelli, el desarrollador tecnológico e influencer tecnológico Mateo Salvatto –quien a los 19 años ganó el Premio Perfil por Innovación–, el politólogo y académico Luis Tonelli y el biólogo y divulgador científico Diego Golombek.

Elegidos. La heterogeneidad de quienes integran las diferentes categorías de los Premios Perfil da cuenta de la amplitud que se tiene como norma a la hora de confeccionar este reconocimiento. A saber, hay empresarios como Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina; Tomás Karagozian, CEO de TN & Platex y uno de los integrantes de La Fábrica, el podcast que se propuso mostrar a empresarios argentinos entrevistados por sus pares de “nueva generación”.

También hay profesionales como Tamara Rubilar, la investigadora del Conicet que lanzó un suplemento dietario con tecnología del Conicet para tratar los síntomas de covid-19 prolongado, o Pedro Jaureguiberry, quien trabaja sobre los factores humanos que más impactan en la naturaleza. Por supuesto, escritores como Juan Machado, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Sylvia Iparraguirre, Damán Huergo y Fernando Krapp; artista plásticos como Liliana Porter, Marcia Schvartz, cineastas como Demián Rugna, Dolores Fonzi, María Alché y Benjamín Naishtat, actores y productores, y hasta quienes desde las series hicieron su aporte a la producción cultural, como Mariano Cohn y Gastón Duprat, Mina Serrano, Ariel Winograd y Delfina Chaves.