Nuevas metas para las herederas: las princesas Ingrid, Elisabeth y Leonor en un momento clave de su formación

En un momento clave de sus vidas, las princesas Ingrid de Noruega, Elisabeth de Bélgica y Leonor de España, herederas del trono de sus respectivos países, asumió nuevas metas que marcan un hito en su preparación como futuras monarcas.

Desde el riguroso entrenamiento militar y naval, hasta el desafío de comenzar su vida universitaria en el extranjero, estas jóvenes princesas demuestran que están listas para enfrentar los retos que las prepararán para liderar en un futuro cercano. Con objetivos claros y un compromiso firme, cada una está dando pasos decisivos hacia su rol en la historia.

La princesa Leonor de España y la princesa Ingrid de Noruega están inmersas en un intenso proceso de formación militar, cada una destacándose en sus respectivos países. Aunque Ingrid aún no es heredera directa al trono, su preparación ya comenzó, siguiendo los pasos de su padre, el príncipe Haakon, quien es el actual heredero de Noruega. Ambas jóvenes, parte de una nueva generación de monarcas europeas, se preparan para asumir roles cruciales en el futuro de sus respectivas monarquías.

Princesa Leonor, una formación naval

El 29 de agosto marcó un antes y un después en la vida de la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono español, con su ingreso a la Academia Naval de Marín en Pontevedra. Desde entonces, su formación militar captó gran atención pública, en parte porque la propia Armada Española compartió detalles y material gráfico sobre esta nueva fase en la vida de la joven de 18 años.

Recientemente, la Armada publicó imágenes y un video que muestran a la princesa en plena acción durante sus primeras maniobras navales, realizadas junto a sus compañeros de la nueva promoción de guardiamarinas. En el video, acompañan la frase: “¡Babor y Estribor de Guardia para salir a la Mar!”, reflejando el espíritu de las actividades que la princesa ha comenzado a dominar, cumpliendo con los exigentes requerimientos de la escuela.

En su primera salida al mar de la temporada, la princesa y el resto de los cadetes participaron en ejercicios esenciales para cualquier marino, como la maniobra de rescate de un hombre al agua, así como prácticas de atracar y desatracar las lanchas de instrucción.

Las imágenes revelan a Leonor luciendo el uniforme reglamentario de la Armada, demostrando entusiasmo y concentración en cada tarea asignada. Además de las habilidades físicas, la princesa estuvo aprendiendo sobre cartografía náutica y otros conocimientos clave para su formación.

Princesa Ingrid de Noruega en la milicia

Del mismo modo, la Casa Real de Noruega reveló detalles de la formación militar de la princesa Ingrid, quien hace nueve meses ingresó en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte. Originalmente, se había previsto que su formación durara un año, pero ahora decidió extenderla a 15 meses.

En un reciente encuentro con la prensa, Ingrid compartió algunas reflexiones sobre su experiencia y destacó la importancia de los lazos que ha forjado con sus compañeros. “He aprendido muchísimo desde que me alisté. Me han desafiado muchas veces. Creo que lo más importante que he aprendido es que puedes hacer mucho más de lo que crees, y que juntos sois mucho más fuertes. Ya sea en un equipo, en un pelotón o en una compañía, puedes hacer mucho más cuando no estás solo”, comentó la princesa, añadiendo que su compañía es excepcional a la hora de motivarse mutuamente.

Actualmente, Ingrid ocupa el cargo de artillera en un vehículo CV90 STING y está recibiendo formación especializada. Durante un ejercicio militar, se mostró cómo, junto a su equipo, atravesaba un campo de minas simulando una operación real. Al igual que Leonor, Ingrid no recibe un trato preferencial y comparte su rutina diaria con el resto de sus compañeros, desde levantarse a las seis de la mañana hasta compartir habitación con otros cinco cadetes.

Elisabeth de Bélgica, una princesa académica

Elisabeth de Bélgica dio un paso importante en su vida académica al comenzar sus estudios de maestría en Políticas Públicas en la prestigiosa Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, en Boston. Para marcar este hito, la Casa Real belga compartió las primeras imágenes de la princesa, que rápidamente captaron la atención, no solo por el inicio de esta nueva etapa, sino también por su estilo retro, que ha sido comparado con el de una influencer.

En mayo, la familia real anunció a través de sus redes sociales que la heredera al trono belga iniciaría en septiembre su formación en Harvard, un programa diseñado para capacitar a futuros expertos en la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades en áreas como economía, ética, gestión financiera y diseño de políticas.

Este período en Estados Unidos implicará una disminución considerable en la participación de la princesa en actos oficiales de la corona belga, lo que le permitirá centrarse completamente en sus estudios y llevar una vida más discreta, alejada del foco mediático que normalmente la rodea.

