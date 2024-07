Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí ante 300 invitados

“Ahora sí, para siempre”, escribió Oriana Sabatini en su posteo de Instagram. A la frase le sumó la “verificación” que exigen las redes sociales: la fotografía donde se la ve besándose con Paulo Dybala, vestida novia, y después de haberse consumado los dos ritos, el civil y el religioso. Así, después de seis años de relación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron ayer sábado en El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Ese es un predio que pertenece a un empresario de medios audiovisuales y que fue escenarios de otros casamientos de personajes famosos. Por ejemplo, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, y Nicole Neumann y José Manuel Urcera.

Con esta celebración se cierra un “película” que la pareja comenzó a rodar en octubre del año pasado. Siguiendo la tradición de la ciudad romana que conoce a Dybala como “la joya” por calidad deportiva, él se puso de rodillas en la Fontana di Trevi y le propuso matrimonio a su novia.

Bajo perfil. La discreción respecto de lo que hoy sucedió fue uno de los requisitos que la pareja buscó y logró. Y para eso contó con una wedding planner que ese punto lo maneja a la perfección: Claudia Villafañe. De hecho los únicos datos que se conocieron fueron habilitados por Oriana Sabatini. Esto es, que su vestido de novia es de Dolce&Gabbana; que como sucede en fiestas de este tipo, se cambiara de vestuario durante el festejo; y que todo lo que atañe a un casamiento se realizara dentro de El Dok Haras, esto es, la ceremonia civil y la religiosa que ofició el mismo cura que casó a los padres de Oriana.

Por su parte, Catherine Fulop dijo que Gino Bogani es quien hizo su vestido de madrina pero que los detalles de la fiesta no se los contarían porque no se fían de discreción. Quien sorprendió con su declaración fue Ova Sabatini porque como su famosa hermana tenista –ausente en la boda–, es de muy bajo perfil. Él dijo que estaba muy emocionado y que se la pasaba viendo videos de padres en bodas de sus hijas y se ponía a llorar. Respecto de los invitados, sumaron trescientos, y por supuesto estuvieron en el listado, los jugadores de la Selección que están en el país y que si bien Dybala, no participó en la Copa América, sí se consagró con ellos en el Mundial de Qatar 2022.