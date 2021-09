Phoebe Waller-Bridge, la exitosa mujer detrás del último James Bond de Daniel Craig

Londres se vistió de lujo para la premiere de No time to die, la película con la que Daniel Craig dice adiós a James Bond. Y en la alfombra roja estuvo Phoebe Waller-Bridge, la mujer que el actor eligió para reescribir esta nueva saga de 007.

Rami Malek y la guionista Phoebe Waller-Bridge en el estreno mundial de "No time to die".

Phoebe Waller-Bridge se hizo famosa con Fleabag, una serie que protagonizó y escribió. Si bien con las dos temporadas de Fleabag se llevó premios tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, otras dos producciones llevan su sello: Crashing y Killing Eve.

Las razones que pudieron seducir a Daniel Craig de la serie "Fleabag" para contratar a Phoebe Waller-Bridge.

Y fue el propio Daniel Craig quien eligió a Phoebe Waller-Bridge para el guión de No time to die. El primero que había recibido el actor era un trabajo conjunto del cineasta Cary Jojo Fukunaga –director de No time to die–, y del guionista Scott Z. Burns. A Craig, dijeron, el guión le pareció ajeno a ciertas cuestiones de época. Y que por ese motivo él fue en busca de Waller-Bridge.

Londres 2021: Lashana Lynch, Daniel Craig y Lea Seydoux en el estreno de "No time to die".

Esa es la historia que trascendió pero consultado sobre el tema Daniel Craig evitó entrar en polémicas que pudieran afectar el clima que requiere una megaproducción como No time to die. Y que además era la última que él haría. “Sé por dónde vas, pero no quiero tener esta conversación”, le dijo Craig a un periodista de Sunday Times cuando le consultó sobre el “guión machista de 007”. “Veo tu intención , y creo que no está bien. No está nada bien. Ella (Phoebe Waller-Bridge) es una gran guionista, una de las mejores, y yo le pedí que trabajase en la película. Eso es lo que pasó”.

Phoebe Waller-Bridge, la actriz y guionista inglesa, más buscada de Hollywood.

No fue la única vez que Daniel Craig se enfrentó a ese tipo de consulta. Es decir a si quería una mirada diferente para su última encarnación de James Bond. Y su respuesta, tajante, siempre fue la misma. “Es una gran guionista, es brillante. Me fijé en ella en la primera temporada de Fleabag, y después vi Killing Eve, y todo lo que había conseguido con su trabajo. Quería tener su voz. Es única y somos privilegiados por tenerla en el equipo de 007”.

Londres 2021. Kate Middleton y Billie Eilish, detrás Finneas O'Connell en el estreno de la última de James Bond.

Sea para despedir a Daniel Craig de su mítico personaje en el cine, o para mostrar un Londres donde el coronavirus va dejando paso a la nueva normalidad, el estreno de No time to die tuvo una puesta en escena impresionante.

Finneas O'Connell, Billie Eilish, Rami Malek, Phoebe Waller-Bridge, Cary Joji Fukunaga, Ana de Armas, Lashana Lynch y Naomie Harris.

Un extensa alfombra roja fue el acceso a Royal Albert Hall, la famosa sala de conciertos de Londres. La familia real a pleno dijo presente: los príncipes Carlos y Guillermo, también Camila Parker-Bowles y Kate Middleton. Y por supuesto el elenco completo de No time to die : Daniel Craig, Lea Seydoux, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch y Naomie Harris. Y hasta quienes hicieron el tema central del film Finneas O'Connell y Billie Eilish.

