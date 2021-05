Por su cumpleaños 50, Máxima fue entrevistada por primera vez en diez años

Máxima cumplirá 50 años el próximo lunes 17 de mayo y su agenda marca varias actividades en relación a esa fecha. Una de ellas fue una entrevista que concedió a una cadena televisiva. Hace diez años que no charlaba con la prensa de esta forma y si bien el material se verá el día de su cumpleaños, ya hay algunos adelantos.

Máxima eligió su despacho personal dentro del Palacio de Huis ten Bosch para recibir al periodista Matthijs van Nieuwkerk. En el pasado, se difundieron imágenes de la habitación que tiene la reina de los Países Bajos para trabajar en su casa pero es la primera vez que realiza una entrevista para televisión allí. Fotos de sus hijas, de su marido, decenas de libros y muebles históricos de la familia real holandesa son algunos de los elementos que se podrán ver durante la charla.

“Máxima y Matthijs tuvieron una conversación sincera sobre la vida, el trabajo y el amor”, aseguraron desde la cadena al promocionar que el material se podrá ver el lunes por la noche. Y agregaron que el público podrá observar de una forma distinta cómo es el palacio donde viven los reyes junto a sus hijas.

La reina Máxima de Holanda cedió una foto privada para convertirla en estampilla por sus 50 años

Por último, se aseguró que el periodista tuvo la posibilidad de realizar todas las preguntas que quiso. Por lo que se espera que Máxima hable sobre el polémico viaje a Grecia del año pasado, los 63 millones de euros que gastaron en la remodelación de su casa y otras acciones que fueron criticadas por gran parte de la sociedad holandesa.

Máxima y su agenda por su cumpleaños número 50

La última vez que Máxima concedió una entrevista fue en 2011. En ese momento se organizó un especial por su cumpleaños 40 y una década más tarde se lleva a cabo algo similar. En 2013 apareció en un reportaje junto al rey y desde ese momento no ha vuelto a hablar con la prensa de esta manera.

Sin embargo, no es el único evento organizado en el contexto de su cumpleaños. El martes, la reina de los Países Bajos visitó la Fundación Más Música en las Escuelas, de la cual es presidenta honoraria. Luego de charlar con los directivos, recibió un regalo especial y cantó Somebody to Love de Queen.

Por la noche de ayer, esa organización le obsequió otro regalo más al invitarla a ella y a su familia a un concierto en el teatro real. Máxima, Guillermo, las tres hijas del matrimonio y la ex reina Beatriz se divirtieron en el evento como familia. A la actual monarca se la vio utilizando un vestido de la diseñadora Iris Van Herpen, una de los exponentes más importantes de Holanda en lo que se refiere a la industria de la moda, y se especula con una alianza entre ambos para que ella comience a utilizar sus creaciones con mayor frecuencia.