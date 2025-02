Príncipe Harry logra una "victoria monumental" en su batalla legal contra News Group Newspapers: "Lady Di estaría orgullosa"

El príncipe Harry puso fin a una batalla legal de años contra News Group Newspapers (NGN), el grupo editorial británico de Rupert Murdoch, con un acuerdo extrajudicial que calificó de "victoria monumental". La resolución se alcanzó pocas horas antes del inicio del juicio en el Tribunal Superior de Londres, poniendo fin a un litigio que involucraba graves acusaciones de recopilación ilegal de información por parte de periodistas e investigadores privados.

El príncipe Harry y Meghan Markle en alerta: los incendios de Los Ángeles amenazan su mansión en Montecito

Las acusaciones del príncipe Harry contra News Group Newspapers

El duque de Sussex demandó a NGN, editora de The Sun y del ya clausurado News of the World, alegando que entre 1996 y 2011 su privacidad y la de su familia fueron violadas ilegalmente. Entre las acusaciones se incluyen: Escuchas telefónicas, seguimientos y el uso indebido de información privada Harry sostuvo que más de 200 artículos publicados por NGN contenían información obtenida de manera ilegal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El abogado de Harry, David Sherborne, declaró ante el tribunal que NGN emitió una "disculpa completa e inequívoca" por la intromisión en la vida del príncipe. En la audiencia, se reconoció la responsabilidad del grupo mediático en el pirateo telefónico, la vigilancia y la violación de la privacidad cometidos por News of the World.

Aunque los detalles del acuerdo económico no se han revelado, fuentes cercanas al caso sugieren que la compensación podría superar las ocho cifras. Según CNN, una fuente involucrada en el caso no desmintió estas estimaciones. Además, se informó que NGN gastó más de mil millones de libras en daños y perjuicios, así como en honorarios legales, derivados del escándalo de escuchas telefónicas.

Sherborne afirmó que esta resolución representa una "reivindicación para los cientos de víctimas", muchas de las cuales no tuvieron la oportunidad de llevar sus casos a los tribunales. También advirtió sobre la continuidad de una "cultura tóxica" dentro de los medios británicos, ya que muchos de los responsables de estas prácticas siguen ocupando altos cargos en la industria.

El príncipe Harry y Charles Spencer reaccionan al acuerdo

Desde el inicio de su batalla legal, el príncipe Harry sostuvo que su objetivo no era una compensación económica, sino que los tabloides asumieran su responsabilidad. Además, reafirmó que la prensa sensacionalista británica tuvo un papel central en su distanciamiento con la familia real y en la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en 1997 mientras era perseguida por paparazzi.

Infeliz con su vida en California, el príncipe Harry planea la "operación retorno" a la familia

El tío de Harry, Charles Spencer, también se pronunció al respecto. A través de Instagram, elogió la valentía del duque de Sussex: "Se necesita una enorme cantidad de valor para enfrentarse a organizaciones de medios de comunicación tan grandes como esta, y una tenacidad increíble para ganarles. Es maravilloso que Harry también haya conseguido una disculpa para su madre; estoy seguro de que ella estaría inmensamente conmovida por esto, y también con razón orgullosa. Bien hecho, de verdad."

Antecedentes de las batallas legales de Harry contra los tabloides

El duque de Sussex empredió varias demandas contra la prensa británica. En 2022, ganó un litigio contra Mirror Group Newspapers, recibiendo una indemnización de más de 300.000 libras por invasión a su privacidad.

Con esta victoria legal, el príncipe Harry reafirma su lucha contra los abusos de la prensa sensacionalista, marcando un precedente en la defensa del derecho a la privacidad en el Reino Unido.

JCCL