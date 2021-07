Richard Branson vuela al espacio y desmiente una rivalidad con Bezos

Hoy es uno de esos días que quedarán marcados en la nueva historia de la carrera espacial. El multimillonario Richard Branson viaja al espacio con una nave que él mismo diseñó junto al equipo de su compañía Virgin Galactic. A los 70 años, este londinense partirá a las 10 am, hora de la Argentina, hacia la órbita de la Tierra para completar el primero de varios vuelos comerciales que llegarán hasta ese lugar. Se estima que la misión durará unos noventa minutos y se podrá seguir desde la cuenta de YouTube de Virgin. Branson viajará con cinco personas y, según los planes, ascenderá hasta los 80 kilómetros de altura. Una vez allí, volarán durante varios minutos y luego regresarán a la atmósfera de la Tierra para finalmente aterrizar de la misma forma en la que lo hace un avión común. Virgin Galactic asegura que ya se vendieron más de 700 vuelos a un precio de US$ 250 mil cada uno. “El objetivo es que cualquier persona pueda vivir esta experiencia”, aseguró Branson, y explicó que en el futuro, el precio será más accesible.

Un debate técnico. Branson no es el único multimillonario que busca hacer negocios con los viajes al espacio. De hecho, el próximo 20 de julio, Jeff Bezos hará lo mismo con su empresa Blue Origin. Y si bien el británico se le adelantó por nueve días, el hombre más rico del mundo (Bezos) utilizó un argumento para “bajarle el precio” a su rival. “Para el 96% de la humanidad, el espacio comienza a los 100 kilómetros de altura y recién ahí una persona es llamada astronauta. Nuestra nave supera esa altura y es uno de los beneficios de viajar con nosotros”, indicó Bezos en un tuit. Supuestamente, la nave de Branson también alcanzaría esa línea, conocida como Karman, pero no sería en el vuelo de hoy.

Pelea de millonarios. Para rebatir ese dato, Branson se basa en que la NASA reconoce el comienzo del espacio a los 80 kilómetros. “Igual, quienes vivan la experiencia no sentirán la diferencia”, dijo Branson. De todas formas, señaló que él no está en ninguna competencia con Bezos para “dominar” el espacio. “Sé que nadie me va a creer esto pero realmente no existe nada parecido a eso entre nosotros dos”, comentó el inglés, quien, más allá de los debates técnicos, reveló estar feliz por cumplir un sueño que tiene desde que vio al hombre llegar a la Luna en 1969.