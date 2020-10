Rodrigo Ponce: “El concepto de oficina como la conocemos llega a su fin”

A poco de finalizar el 2020, parece inevitable pensar que este año la tecnología ganó un espacio central en la vida de las personas. No es que ya no lo tuviese, pero la pandemia del coronavirus obligó a una reestructuración laboral, sanitaria y social en la cual distintas herramientas digitales tomaron un rol aún más protagónico. Una de ellas es "la nube” que permite almacenar información, utilizar herramientas colaborativas de trabajo, crear nuevos modelos de negocio, etc. Rodrigo Ponce, Gerente General de Google Cloud para Argentina, explicó a PERFIL que la utilización de "la nube” aumentó considerablemente durante el 2020 y es una tendencia que, probablemente, ya no se detendrá.

-¿Qué valoración haces de la pandemia y la implementación del Home Office?

-El concepto de “oficina” como la conocemos está llegando a su fin, y el trabajo del futuro estará cada vez más vinculado a uno digital, colaborativo y flexible. Durante la pandemia, las organizaciones se encontraron frente a un nuevo paradigma de colaboración, que excede el trabajo a distancia, donde la clave está en la posibilidad de colaborar de manera inteligente desde cualquier dispositivo y en tiempo real. Se trata de una verdadera transformación cultural, y para lograrla es fundamental que los trabajadores cuenten con las herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo de forma remota (videoconferencia, acceso a sistemas internos, documentos compartidos, etc.).

-¿Qué crecimiento notaron en sus productos?

-Durante la pandemia, ciertos productos fueron clave para mantener la productividad y el vínculo con los equipos de trabajo. Un ejemplo del auge de estas tecnologías, es el caso de Google Meet: a partir de marzo de este año, su uso diario creció 30 veces y en abril la cantidad de participantes por día en reuniones superó los 100 millones. Hoy ya contamos con más de 2,600 millones de usuarios que eligen herramientas como Gmail, Documentos, Drive y Calendario cada mes.

-¿Podrías explicar qué es la “nube” para alguien que no esté familiarizado con el término?

-En simples palabras, la nube es un espacio que permite almacenar datos mediante una red que por lo general es Internet. La mayoría de nosotros usamos la nube todos los días, como por ejemplo cuando usamos Gmail, buscamos una ruta en Google Maps, guardamos documentos en Google Drive o hacemos videollamadas por Meet. Sin embargo, aunque acceder a estos servicios parezca simple desde el punto de vista del usuario, detrás de todos ellos hay una gran infraestructura de la nube que hace que podamos ofrecer toda la gama de productos y servicios a usuarios desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Esta infraestructura, en nuestro caso, se compone de 16 data centers, 24 regiones y 15 cables submarinos, entre otros.

-¿Qué nivel de uso registran en los últimos meses?

-La aplicación del modelo de la nube en diversas organizaciones viene creciendo cada vez más, tanto en Argentina, como en el mercado regional y global. Para tener una idea de la importancia del negocio de la nube para Alphabet -la compañía matriz de Google-, se pueden analizar los resultados trimestrales: en el segundo trimestre del 2020, los resultados de Alphabet fueron de 38,3 mil millones de dólares, del cual 3 mil millones de dólares corresponden a Google Cloud. Según estos datos, Cloud creció un 40% interanual (en comparación al segundo trimestre del 2019), en gran parte por una aceleración de la demanda que tuvimos por la pandemia. Sin embargo, si lo comparamos con trimestres anteriores ese crecimiento siempre estuvo por encima del 30%. En particular sobre la demanda en Argentina, la intención de inversión en la nube pública aumentó un 40% debido al COVID-19.

-¿Cómo afectan las medidas sobre el dólar a los precios de sus productos?

-Sobre la nueva regulación del dólar, desde Google continuamos monitoreando la situación para entender de qué manera impacta en la contratación de nuestros servicios. Hoy nuestros productos corporativos de Cloud, incluyendo Google Workspace, pueden adquirirse a través de resellers locales que ofrecen opciones de pago adicionales.

-Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, fue citado por el Congreso de Estados Unidos en julio y volvió a ser llamado para declarar en octubre. Parte de las preguntas están relacionadas a la seguridad que ofrece la compañía. ¿Cómo manejan este asunto?

-Indudablemente la seguridad de los datos es algo que todos los clientes buscan a la hora de decidir qué tipo de nube implementar. Una de las mayores preocupaciones al trasladar el negocio a la nube es cómo procesar datos confidenciales y mantenerlos privados. Desde Cloud somos transparentes en los procesos que implementamos para proteger los datos de las empresas ya que para nosotros la seguridad de esos datos es central en nuestro negocio. Específicamente, trabajamos la seguridad de los datos en 3 aspectos: tránsito, almacenamiento y procesamiento.

-¿Podrías explicar cada uno?

-A la hora de hacer viajar los datos lo hacemos a través de nuestra propia red, nuestra propia infraestructura compuesta por centros de datos, regiones y cables submarinos, lo que garantizan que la información viaje de manera segura. A la hora de almacenar los datos, contamos con los mismos estándares de seguridad que utilizamos para todos los productos de Google. En Cloud, tenemos muchas capas de seguridad que van desde el diseño de nuestros productos, hasta las medidas que implementamos dentro de las Cloud Regions. Lo que hacemos es dividir la información en muchas piezas y la alojamos en distintos centros de datos del mundo a modo de rompecabezas. Y para asegurarnos este mismo cuidado de los datos a la hora de procesar la información, acabamos de anunciar nuestra nueva solución de Confidential Computing, una tecnología innovadora que encripta los datos en uso mientras son procesados.