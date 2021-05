Roma, referente del freestyle: “Crecemos como comunidad y eso habla bien de nosotros”

El freestyle continúa su expansión en Argentina, Latinoamérica y Europa. Hace tiempo que está instalado gracias a competencias nacionales e internacionales y cada vez más público disfruta con las batallas de los referentes y las nuevas generaciones. Y si hay alguien que ya se puede considerar una referente es Roma.

La joven de 18 años será una de las participantes de la segunda fecha de Combate Freestyle. El próximo miércoles a las 21 hs estará demostrando, una vez más, su capacidad para rimar y divertir al público y antes del torneo adelantó a PERFIL algunos detalles. “Mi idea es subir y rapear sin presiones. Cuando lo hago así, relajada, es cuando mejor me va”, asegura Roma.

-¿Cómo estás para la competencia?

-Estoy muy feliz de que me hayan vuelto a llamar. Todo el proceso me está encantando y me siento muy acompañada. Eso con lo que respecta a la organización. En lo que es el combate, estoy contenta de volver a competir porque me gusta mucho subirme al escenario. Y más cuando es con los pibes que quizás no los veo mucho y con esto de la pandemia menos.

-Ya participaste en otras ediciones de Combate Freestyle. ¿Qué diferencia hay esta vez?

-Me gusta porque me tienen en cuenta y eso significa que la fecha pasada hice las cosas bien. Si no, no me llamarían. En la pasada, anímicamente yo estaba por el piso. Se me ve en flyer con todos los pelos desordenados, con ojeras y así. En esta quiero estar muy arriba y disfrutar. Siento que hay una energía más positiva de mi parte y que me presten una segunda oportunidad para mi es importante.

La segunda fecha del 2021 de la competencia se podrá ver por Space y por el canal oficial de Youtube. Contará con la participación de Roma, Klan, Wolf, Staner, Sub, Larrix y Nacho. Algunos ya establecidos en la escena del freestyle y otros dando sus primeros pasos en competencias grandes.

-¿Cómo ves la posibilidad de competir contra referentes y contra chicos de la nueva generación?

-Que le abran las puertas a pibes que quizás todavía no estuvieron en batallas o eventos grandes es algo positivo. Hay chicos que es la primera vez que vienen a una competencia con estas características y me la sube porque los veo contentos y con muchas ganas. Ver que hay personas que rapean hace diez años y otros que recién empiezan compartiendo el mismo espacio está bueno.

-De afuera se nota mucha buena onda entre ustedes. ¿Es así?

-Hay un montón de pibes que agarran a los nuevos y les tiran data y les dan un lugar. Los hacen sentir incluidos y siento que estamos creciendo juntos. Los que ganaron un lugar hace años y los que recién arrancan su carrera y tienen ganas de explotar. Así crecemos todos, no solo en lo que es el freestyle sino como comunidad también. Crecemos en vínculos y creo que habla muy bien de nosotros como personas.

-Aunque en el escenario después se tiran con todo...

-Sí, pero es para el show. Capaz estás en la batalla y te decís de todo con alguien pero salís, te abrazas y te reís. Arriba es un show y una competencia. Pero abajo es distinto y nos alegramos cuando al otro le va bien.

Quién es Roma, la referente del freestyle argentino

María del Rosario Flores Galarregui, más conocida como Roma, nació en 2002 y desde los 14 años hace freestyle. Primero comenzó en competencias que se realizaban en plazas, donde solía ser la única mujer, y luego pasó a espacios más grandes como Las Vegas Freestyle, un torneo organizado en Belgrano.

A pesar de su corta edad, Roma ganó relevancia con rapidez en la escena del Freestyle y en 2019 llegó a la ronda final de la Red Bull Batalla de Gallos Argentina. En cuartos de final, venció a Dozer, ganador de la edición 2018, clasificándose a la semifinal, un hito que quedará en la historia del freestyle argentino. En esa instancia, terminó cayendo ante Wolf, a quien volverá a enfrentar en esta edición de Combate Freestyle.