por Agustín Gallardo

La esquina de Diego Palma y Clemente Onelli en San Isidro, supo ser “el estadio” en el que Santiago Cafiero gritó sus primeros goles. Allí vivía su querido abuelo, Antonio Cafiero. Es que aquel caserón de estilo colonial (con capilla incluida), tenía un patio grande donde el dirigente peronista había construido una canchita de fútbol para que jueguen sus nietos. Allí donde Santiago, sus hermanos y primos jugaron incansablemente los domingos de asado en familia, fue bautizado por Antonio con un nombre a prueba de grietas futboleras: la Bombonera Monumental.

Hoy esa casa ya no existe más y aquel Santiago es un hombre de 40 años al que la vida le está por dar un vuelco: su nombre suena como posible jefe de Gabinete de Alberto Fernández o, como varios dicen, puede ser “la sombra” del futuro Presidente. “Estaré donde (Fernández) me necesite; soy un militante de toda la vida”, dijo esta semana Santiago, en una nota donde comenzó a subir claramente su perfil. “Cristina va a tener un rol central. Obviamente es una ex presidenta que estuvo ocho años en la gestión, si bien tuvo errores que ella reconoce. Ahora bien, el gabinete lo arma Alberto, es su responsabilidad y él conduce”, agregó contundente.

Si bien su vida está a punto de cambiar, el hijo de Juan Pablo Cafiero –tambíén político y ex embajador–mantiene una pasión que comparte con sus primos: jugar al fútbol. Santiago es parte de Utopía FC, un equipo de fútbol amateur con 20 años de existencia que cuenta en su historial con la participación de varios Cafiero, todos ellos “surgidos” de aquella Bombonera Monumental. “Es un equipo de perdedores, jugamos hace 20 años en distintos campeonatos”, dice jocoso a PERFIL Santiago, quien lleva la camiseta número 10. “A medida que fue avanzando la edad, achicamos la cancha y el tiempo. De jugar en cancha de 11, pasamos a siete, y de jugar dos tiempos de 45, a dos de treinta”, agrega el delantero. Utopía es un equipo de fútbol que se formó entre los primos Cafiero y sus respectivos amigos, en el año 2000, cuando todavía no estaban en auge los torneos amateurs de fútbol.

Desde su inicio y hasta la actualidad, además de Santiago, pasaron por el equipo Marcos, Francisco, Mariano y Rafael, primos de Santiago. El tío Miguel, el más joven de los tíos, jugó en este plantel que, como dice Mariano, “es un fiel reflejo de la unión familiar”. Utopía participó en distintos torneos, inicialmente en la UBA y luego en varios de zona norte. “Fue una excelente idea porque permitió y permite, además de realizar una actividad deportiva, compartir momentos con seres queridos hoy en día, donde cada uno tiene sus propias vidas, actividades y trabajo”, cuenta Mariano a PERFIL.Utopía FC permitió forjar un lindo grupo de amistad que durante 19 años continuamente se juntó a jugar. “A veces peleando el campeonato y otras para no descender, otras para disfrutar de momentos únicos. Pasan los años y siempre es un motivo no solo para jugar, sino para reunirse con familia y amigos. Utopía es la síntesis de la unión familiar que nos caracteriza y el apego por el fútbol que generó este excelente grupo que excede lo meramente deportivo”, agrega Mariano.

En la actualidad, además de Santiago, conforman el grupo Marcos, Mariano y Miguel. “Hoy estamos jugando un torneo en Nordelta, en la categoría seniors que es mayores de 35, creo que nos mantuvimos tanto tiempo porque somos un grupo muy unido”, cuenta Marcos a PERFIL, el arquero histórico del equipo. Juan Ignacio, hermano de Santiago, hace ya varios años que no participa. Lo mismo su primo Francisco, quien abandonó el team hace tres años porque su actividad política hacía que no se pueda comprometer a jugar los sábados. Militante político, Francisco fue candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones pasadas. Las recorridas por la metrópolis hicieron no solo que abandone su querido equipo, sino que arrancara a jugar junto a figuras como Daniel Filmus y gente del espacio. Cosas que pasan en el fútbol.