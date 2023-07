Sarah Ferguson recordó la muerte de su padrastro argentino Héctor Barrantes tras ser diagnosticada de cáncer

La prensa británica elogió esta semana la “valentía” y el “estoicismo” de Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, tras su diagnóstico de cáncer de mama. La duquesa de York, que sigue viviendo en la finca de la familia real en Windsor y que ha avergonzado en repetidas ocasiones a la monarquía, lleva varias décadas involucrada activamente con organizaciones benéficas contra el cáncer, una lucha, según contó ella, inspirada en el padecimiento de su padrastro argentino, el polista Héctor Barrantes.

Sarah, de 63 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana después de una mamografía de rutina y esta semana fue sometida a una cirugía exitosa en un hospital de Londres. Unos días después, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia habló sobre el diagnóstico en su nuevo podcast, “Tea Talks with the Duchess and Sarah”.

En el podcast, que se lanzará el lunes, la duquesa de York dijo contó cómo comenzó a trabajar con la fundación Teenage Cancer Trust (TCT) después de que su padrastro argentino, a quien calificó como un "hombre maravilloso", muriera a causa de la enfermedad en 1990. La duquesa dijo también que su experiencia de tener contacto “con tantos enfermos de cáncer” la ayudó a “sacar de ellos ciertos consejos” para afrontar su propia lucha.

La duquesa, conocida popularmente como “Fergie”, es patrocinadora de TCT y comenzó a trabajar como voluntaria en la organización benéfica en la década de 1990, después de que Barrantes, un jugador de polo que se casó con la madre de Sarah, Susan Wright, falleció solo seis meses después de que fuera diagnosticado con cáncer en los ganglios linfáticos en su estancia de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires.

"Me ofrecí como voluntaria para trabajar para Teenage Cancer Trust... porque mi padrastro murió de cáncer. Era simplemente un hombre maravilloso, lo adoraba”, dijo Sarah. “Y murió a los 50 años, así que decidí que centraría gran parte de mi atención en... tres cosas diferentes: uno sería el cáncer y realmente trabajar duro para la investigación de acción, y realmente investigar el cáncer y cómo la gente lo enfrenta”.

Quién fue Héctor Barrantes, el padrastro argentino de la duquesa de York

Susan Wright, madre de Sarah, estuvo casada durante 18 años con el mayor Ronald Ferguson, gerente de polo del príncipe Carlos, antes de dejarlo a él y a sus dos hijas en 1972 para casarse con el jugador de polo profesional Héctor Barrantes, lo que causó un gran revuelo en los círculos sociales británicos.

“El Gordo” Héctor Barrantes comenzó a jugar al polo a los quince años y en 1967, se mudó a Inglaterra para jugar al polo con el barón Samuel Vestey. Su caballo de polo llamado Luna, que crió en su campo bonaerense de Guaminí, ganó la Copa Lady Townley en 1989 y 1990, montado por Gonzalo Pieres.

Fundador de un club de polo en Punta del Este y del campo de polo de 12.00 hectáreas El Pucará, de Salliquelló, Barrantes había construido un exitoso negocio de exportación de petisos de polo, especialmente a Gran Bretaña, lo que le permitió acceder a la alta sociedad británica y llegar hasta Susan Ferguson, cuyo marido era instructor de polo del esposo de Isabel II y del príncipe Carlos.

Barrantes falleció de cáncer linfático en 1990, a los 51 años, dejando a su viuda las deudas de una gran hipoteca de su propiedad. Ocho años después, Susan Barrantes murió en un horrible accidente automovilístico en septiembre de 1998, poco más de un año después de que la princesa Diana, amiga de Sarah, también muriera en un accidente automovilístico.

Susan, que tenía 61 años al momento de morir, conducía con su sobrino en el municipio bonaerense de Tres Lomas cuando su camioneta chocó contra otra en una ruta. Según los informes, no llevaba puesto el cinturón de seguridad en ese momento y, aunque su sobrino sobrevivió al incidente, Susan murió instantáneamente “decapitada”.

En 2015, Fergie escribió una carta conmovedora para su madre, diciéndole que la extrañaba y la perdonaba por haberla abandonado en la niñez para casarse con Héctor: “Miro hacia atrás ahora y te agradezco, te perdono y te amo más… Me diste la fuerza para ver la vida de otra manera. Estoy convencida de que nunca sería la persona fuerte que soy interiormente si no hubiera tenido que aceptar la sensación de abandono”.

La noticia de que Héctor Barrantes padecía de cáncer linfático se conoció en febrero de 1990, cuando fue trasladado en avión a Estados Unidos después de una operación de emergencia en Buenos Aires. Sarah Ferguson, embarazada de ocho meses, voló a Nueva York para estar con su padrastro en el hospital donde estaba internado. Barrantes murió en agosto de ese año en su estancia bonaerense.

La lucha de Sarah Ferguson contra el cáncer

En el podcast, la duquesa dijo que la experiencia de inaugurar la primera unidad especializada en cáncer de TCT en el Middlesex Hospital de Londres le hizo darse cuenta de que los adolescentes con la enfermedad "no tenían voz". “Los médicos y científicos estaban analizando el cáncer de adultos, el cáncer pediátrico, pero nadie escuchaba la voz de un adolescente, y eso es grave. He sido su embajadora desde entonces”, contó.

“Estoy muy agradecida de haber hablado con tantos pacientes con cáncer que puedo obtener de ellos ciertos consejos que pueden ayudarme en este momento”, dijo Sarah tras la cirugía. Y en declaraciones a la revista Hello! agregó: “Cada vez que conozco a uno de estos jóvenes con cáncer, me recuerda la suerte que tenemos mi familia y yo. Estos jóvenes demuestran tal fuerza que nunca dejo de encontrar inspiración”.

La exesposa de Andrés, que sin embargo sigue viviendo con él cerca del castillo de Windsor, se aseguró de las princesas Beatriz y Eugenia se involucraran en la lucha contra el cáncer “para que pudieran ver que tienen mucho para dar y que realmente podrían ayudar”. “Desde entonces se convirtieron en embajadoras de por vida y trabajan incansablemente", dijo Fergie.