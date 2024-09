Se casó Gina, la hija de Michael Schumacher: los detalles de la boda en Mallorca

La familia Schumacher vivió un fin de semana lleno de emociones con la boda de Gina Schumacher, hija del legendario piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. El sábado 28 de septiembre, Gina contrajo matrimonio con Iain Bethke en la lujosa mansión de Yasmin, la residencia familiar en Port d'Andratx, Mallorca.

Esta espectacular propiedad, situada en una parcela de 15.000 metros cuadrados y adquirida en 2018 por Michael Schumacher por 30 millones de euros, fue anteriormente propiedad de Florentino Pérez.

El entorno paradisíaco de la isla sirvió como el escenario perfecto para la boda. Los invitados disfrutaron de las impresionantes vistas al mar desde unas gradas especialmente preparadas para presenciar la ceremonia, en la que los novios sellaron su amor bajo un arco abovedado.

Toda la organización del enlace estuvo a cargo de una wedding planner del norte de Alemania, quien cuidó cada detalle.

Tras la ceremonia, los novios y sus invitados celebraron bajo carpas instaladas en el amplio jardín de la residencia, donde la fiesta, que duró hasta la madrugada, contó con la música en vivo de una banda de country.

Poco después de pronunciar el "sí, quiero", Gina compartió en redes sociales una imagen junto a su esposo, mostrando la parte superior de su vestido de novia, un diseño con tirantes finos y un delicado cuerpo de tul calado con bordados de motivos vegetales. "Forever yes to you, yes to forever" (Para siempre sí a ti, sí para siempre), escribió la novia, acompañando el texto con un emoticono de corazón rojo.

Antes del gran día, la pareja organizó una fiesta de preboda al aire libre en el Mhares Sea Club, donde los invitados, vestidos de blanco, se reunieron para celebrar con los novios.

Cómo se conocieron Gina Schumacher e Iain Bethke

Gina y Iain, ambos jinetes, se conocieron en un centro ecuestre en Berwanger y, aunque actualmente residen en un rancho en Texas desde 2022, previamente habían vivido en Suiza. La elección de Mallorca para la boda no fue casual, ya que la isla es uno de los refugios favoritos de la familia Schumacher desde el trágico accidente de Michael en 2013.

La comodidad de no tener que trasladarse a otro lugar fue clave para que Gina y su familia decidieran celebrar el enlace en la Villa Yasmin, un lugar lleno de recuerdos y serenidad para la familia.

JCCL