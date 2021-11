Sebastián Faena: de fotografiar a divas como Rihanna y Lady Gaga, a debutar como cantante

Sebastián Faena lleva un apellido que hizo famoso su primo Alan. Lo suyo no fue crear un universo de hoteles con sello propio, sino crear su propio estilo a través de la cámara.

Rihanna, Lady Gaga, Celine Dion, Penelope Cruz, Cindy Crawford y otras, posaron para él. Ahora su nuevo desafío es la música. Y fue la muerte de su madre la que movió a Sebastián a encerrarse en un estudio de grabación para cristalizar lo que tenía guardado en modo amateur.

“Save Your Life, es la primera canción que grabamos y es acerca de mi madre”, dijo Faena. “Nunca antes grabé ni exhibí mi música, pero la semana después de que mi ella murió, nos encerramos en el estudio Panda con amigos muy cercanos, y lo hicimos”.

Sebastián Faena ganó en 2018 el Fashion Media Award como fotógrafo del año.

Acompañado por Gray Sorrenti, Faena presenta una canción íntima y personal –accesible en plataformas digitales– que refleja ese dolor tan personal y como lo manejó.

“Gray Sorrenti canta conmigo e interpreta a mi madre en esta producción. Cuando ella canta, piensa en el amor, no en el amor romántico ni en ningún amor específico; sino en el amor en sí. Amor entre amigos, o entre una madre y un hijo. Cuando grabé mi voz, me acuerdo solamente de no querer que mi mamá se muera y pedir que mi amor la pueda curar”.

"Siento que tuve que trabajar más que el resto de mi familia para demostrar mi talento", dijo Sebastián Faena.

Antes de sumergirse en este nuevo mundo artístico, Sebastián Faena se abocó a la fotografía y la dirección cinematográfica. Nacido en Buenos Aires, de joven se instaló en Nueva York para estudiar música y literatura en la Universidad de Columbia.

En Nueva York hizo producciones fotográficas para, entre otras, Vogue, Harper 's Bazaar, V Magazine, CR Fashion Book, Vanity Fair. Y fue para esas sesiones que posaron para él Rihanna, Lady Gaga, Celine Dion, Kate Upton, Penelope Cruz, Cindy Crawford y Linda Evangelista. Y hace tres años recibió de manos de Celine Dion y la editora de modas Carine Roitfeld, el “Fashion Media Award” por fotógrafo del 2018.

En cine, filmó en Buenos Aires su primera película “La Mujer Rota”, con un elenco integrado por Dolores Fonzi, Pablo Rago, Juan de Benedictis, Isabel Achaval y Pascual Condito. Esta opera prima de Sebastián Faena se presentó en la sección Vitrina Argentina, de Festival Internacional de Mar del Plata.