Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, inició una demanda para retirarse el apellido de su padre

Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, inició los trámites legales para cambiar su nombre, eliminando específicamente el apellido de su padre. Según informó el portal de noticias TMZ, la joven habría tomado esta decisión al cumplir 18 años este lunes. Aunque la solicitud no fue aprobada de inmediato, fuentes cercanas a la actriz aseguran que el cambio oficial es solo "cuestión de tiempo".

Gritos, peleas y sillazos: las turbulencias de Brad Pitt durante el rodaje de "Leyendas de Pasión"

La relación entre Brad Pitt y sus seis hijos se habría deteriorado irreparablemente desde la separación de la pareja en 2016. Esta ruptura estuvo marcada por una intensa batalla legal por sus propiedades compartidas y por las acusaciones de maltrato físico y psicológico que Angelina Jolie ha dirigido hacia su exmarido, implicando tanto a ella como a sus hijos.

Recientemente, se conoció que otra hija del exmatrimonio, Vivienne, de 15 años, decidió renunciar al apellido de su padre para su trabajo en el musical de Broadway 'The Outsiders', producido por Jolie. Con esto, serían ya cinco los hijos de la ex pareja que, de una manera u otra, han mostrado públicamente su distanciamiento de su progenitor.

Los otros hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Maddox, adoptado por Angelina antes de su relación con Pitt, siempre se presentó públicamente como 'Jolie', aunque legalmente mantuvo el apellido de su padre. Su hermana Zahara, de 19 años, siguió un camino similar durante su etapa universitaria. Pax, de 20 años, fue el más directo al expresar sus sentimientos, compartiendo en Instagram publicaciones en las que calificaba a su padre de "imbécil" y "despreciable", entre otros términos.

Estas declaraciones de Pax salieron a la luz en noviembre pasado, aunque datan de 2020. El joven aprovechó el Día del Padre en Estados Unidos para responsabilizarlo del "infierno constante" que, según él, habrían sufrido su madre, sus hermanos y él mismo debido a los supuestos episodios de ira del actor.

"No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has causado a mi familia, porque eres incapaz de comprender. Has convertido las vidas de todos aquellos cercanos a mí en un infierno constante. Podrás decirte, y decirle al mundo, lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día", escribió Pax.

JCCL / Gi