Trap, trap y más trap: los políticos y un intento fallido de hablarle a "los más jóvenes"

En las últimas semanas, varios políticos publicaron spots de campaña donde el trap y el movimiento urbano argentino tienen un rol central. Según explicaron, fue un intento de comunicarse con “los más jóvenes”, que suelen escuchar a los artistas que impulsaron este género en todo el mundo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos los videos generaron el efecto contrario. Hubo desde burlas y memes en las redes hasta cierto malestar en las personas que trabajan en el movimiento. Y PERFIL pudo constatar que incluso se enviará una carta documento a uno de los candidatos para bajar un spot por hacer “uso indebido” de una canción de un artista muy popular de la actualidad.

La opinión de quienes trabajan con el movimiento urbano

“Patético”, “vergonzoso” y “papelón” fueron algunos de los calificativos que rescató PERFIL al hablar con distintos exponentes del movimiento urbano nacional sobre los spots de campaña relacionados al trap que se difundieron en los últimos días.

“Obviamente todos están intentando acercarse al público joven. Algunos lo abordan razonablemente bien y otros son directamente un papelón pero ninguno lo hace bien”, indicó a este medio una persona que trabaja junto a los principales referentes de la escena.

Por otro lado, un organizador de eventos y recitales señaló que “el movimiento se metió en las campañas al igual que ocurre con las marcas que intentan vender algo a través de una canción de trap”. “Pero que en un spot publicitario o en una campaña haya una canción de este género, no va a provocar que los chicos les presten atención a lo que tienen para decir”, aseguró.

En esa línea, PERFIL también consultó a Cresx, un artista y productor que hace varios años trabaja dentro del movimiento urbano argentino. “A mí me parece que ese intento desesperado por la aprobación de los jóvenes les juega mucho en contra. Creo que ni siquiera se preocupan por hacerlo bien y terminan siendo más bien una fábrica de memes”, reflexionó el cantante.

Más allá de eso, Cresx también indicó que en algunos casos hay una falta de respeto hacia los propios artistas. “En uno de los spots, agarraron la instrumental de la sesión de Bizarrap y Nicky Jam, hicieron una mala versión y hasta se dieron el lujo de robar el fondo del estudio de Bizarrap y ponerlo con una pantalla verde”, explicó.

Y agregó al respecto: “Si bien creo que no pueden tener problemas legales ya que no creo que este hecho con fines lucrativos, el atrevimiento de usar semejante canción de un junte histórico para una mala propuesta de campaña política me parece súper innecesario”.

Más críticas a los spots basados en el trap

Las críticas hacia estos videos de campaña no solo fueron hechas por los espectadores y quienes conforman el movimiento urbano. Algunos políticos también mostraron su desacuerdo, como fue el caso de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández.

“Chicus, para que ahorren tiempo todos: no por hacer un rap o decir buenardo un joven los vota. Prueben con hablar de trabajo, de acceso a la primera vivienda. La cosa está difícil y me parece que no somos nosotros los inmaduros del debate”, escribió Fernández en su redes sociales.

Para finalizar, PERFIL consultó con un popular exponente del movimiento urbano que, por su edad, se encuentra dentro del grupo a quienes le intentan hablar los políticos con estos spots. “La verdad, no me importa la política. Literalmente, me enteré hoy que hay elecciones el domingo. No tengo mucha opinión pero sí puedo decir que los videos me parecen patéticos, no me causan gracias y ni para burlarme me da”, aseguró y se puso de ejemplo para mostrar que, finalmente, los spots no generaron el efecto buscado.

aj / ds