Paulo Londra recibió buenas noticias, pero todavía no ganó el juicio contra su ex sello discográfico

Esta tarde, Paulo Londra recibió una buena noticia al conocerse que el juez de la causa contra su antiguo sello discográfico falló a su favor. Sin embargo, fuentes del entorno del cantante cordobes explicaron a PERFIL que el juicio no fue ganado y que aún no podrá volver a lanzar música propia.

En diálogo con PERFIL, un allegado a Paulo Londra señaló que el fallo “son buenas noticias pero el juicio no se ganó”. “Se ganó una parte pero puede ser apelada”, señaló a este medio para indicar que todavía no se llegó al final del camino.

Por otro lado, ante la consulta sobre la posibilidad de que el artista de 23 años vuelva a lanzar canciones propias en el futuro cercano, la respuesta fue “no aún”. Y el propio Londra usó sus redes para aclarar la situación. "Es un primer y gran paso. Falta poco", escribió.

El fallo del juez en el juicio de Paulo Londra

Durante las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes felicitando a Paulo Londra por haber ganado el juicio. Incluso J Balvin lo saludó con un “Bienvenido a la libertad, te extrañamos”.

El trap argentino respalda a Paulo Londra en su conflicto legal

Todo comenzó a partir de una nota del medio Billboard donde se anunció que el juez de la causa contra su ex sello discográfico falló a su favor. “Ya no tiene obligaciones contractuales con ellos”, indica el artículo.

Según pudo corroborar PERFIL eso es cierto pero no quiere decir que ya pueda volver a lanzar temas propios. Ya que la medida puede ser apelada y revisada. Sin embargo, es un buen precedente de cara al futuro ya que en esta instancia el juez falló a su favor

El juicio de Paulo Londra

El juicio en el cual se encuentra Paulo Londra actualmente es contra Big Ligas, su ex sello discográfico. El mismo fue creado por él, por Cristian Salazar y el productor Daniel “Ovy on the drums” Oviedo.

Quiénes son los productores que dejaron afuera de los escenarios a Paulo Londra

Según indica el cantante cordobés de trap, sus dos compañeros lo engañaron para firmar un documento diciendo que era para una escena de un video cuando en realidad era un contrato oficial. Además, en ese momento no había abogados presentes y como Londra confiaba en ellos, se habrían abusado de su buena voluntad y desconocimiento.

El documento firmado, no solo era perjudicial para Londra en términos económicos sino que además le impedía realizar canciones o presentaciones propias por fuera del sello. El cordobés asegura que no sabía nada al respecto y que tanto Salazar como Oviedo se aprovecharon de él.