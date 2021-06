El trap argentino respalda a Paulo Londra en su conflicto legal

Durante los últimos días, el conflicto entre Paulo Londra y el sello discográfico Big Ligas tuvo nuevos episodios en las redes sociales. Referentes del trap argentino, como Duki y Nicki Nicole, y personalidades destacadas, como el basquetbolista Facundo Campazzo, respaldaron a Londra, quien espera resolver un conflicto legal para regresar a la escena.

Todo comenzó con un mensaje en las cuentas oficiales de Big Ligas, sello compuesto por los productores Ovy On The Drums y Kristoman. “En Argentina nadie volverá a trabajar con ustedes. 3 Doritos después, grabamos con Tini, María Becerra, Khea, Mya, Zaramay, Ms Nina, Juan Ingaramo, Nicki NIcole", escribieron en las redes con ironía hacia Londra.

Para finalizar el mensaje, los productores agregaron: “Como van las cosas, temita hasta con Gardel si estuviera vivo! A veces la gente se cree todo lo (que se) dice en Internet, despierten". Así, desde Big Ligas deslizaron que las acusaciones que realizó Londra por engaños para firmar contratos, no serían ciertas.

Inmediatamente, Nicki Nicole emitió un mensaje para pedirle a Big Ligas que la dejaran fuera del conflicto. “Yo lo que más quiero y deseo es que Paulo Londra vuelva a sacar música”, escribió la rosarina.

A ella se sumó Duki. “Nos necesitan más ellos a nosotros para que les demos luz, que nosotros a ellos”, aseguró el trapero. Y sumó a su descargo para demostrar la unidad del movimiento: “Sabemos hacer música sin importar las condiciones y los medios, para qué vamos a ir a buscarlos”.

Por su lado, Bizarrap publicó un tweet hecho por el basquetbolista Facundo Campazzo en el cual se puede leer el hashtag #FreePaulo.

El trap argentino apoya a Paulo Londra

PERFIL consultó con varios miembros de la industria musical y, si bien prefirieron mantenerse al margen del conflicto, demostraron su solidaridad hacia Paulo Londra en este asunto. “Por lo menos hasta que finalicen los conflictos, preferimos trabajar con otros productores”, aseguraron a este medio distintas personas en relación a Ovy On The Drums y el sello Big Ligas.

En las últimas horas, María Becerra, otra de las artistas argentinas que representa al trap y a los géneros urbanos, fue criticada al revelarse que está trabajando una canción con Ovy On The Drums. “Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Fui al estudio a grabar con un artista y un productor al igual que lo hice con otros 15 productores. Fui a hacer mi trabajo”, respondió Becerra a las críticas.

En esa línea, el propio Duki defendió a Becerra al opinar que no se la puede criticar porque ella estaba trabajando. “Nadie puede juzgarla por sus decisiones laborales. Ella no está en el colegio secundario haciendo amistades. Está trabajando”, explicó.

Paulo Londra y su actualidad

Según pudo saber PERFIL al consultar con fuentes cercanas a Paulo Londra, el trapero se encuentra con ganas de volver a difundir canciones y espera la resolución del conflicto con paciencia y tranquilidad. “Se enfoca mucho en Roció (su pareja) y en su hija (que nació a mediados del año pasado)”, explicaron. Además, realiza deportes y mantiene su vínculo con la música para preparar su regreso.

La situación legal de Londra no es sencilla de entender, incluso para un abogado. Según contó el cordobés, mientras trabajaba con Ovy On The Drums lo engañaron para firmar un contrato que lo perjudicaba personal y profesionalmente.

"Al otro día de 'Condenado Para El Millón', tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta donde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", denunció en el comunicado que publicó para anunciar que ya no trabajaría con ellos.

En principio, el contrato habría finalizado a finales del 2020 y Paulo Londra habría recuperado el control sobre su material. Pero a raíz de otro contrato firmado con la compañía Warner, todavía estaría ligado contractualmente con Big Ligas.” No estaba seguro de aceptar pero me acuerdo estar en México, a horas de mi primer show allá, y Kristo llamándome por teléfono diciéndome que iban a haber complicaciones si no aceptábamos el álbum con Warner Music”, explicó en su momento Londra.

En los últimos meses, circularon varios rumores sobre posibles acuerdos o triunfos judiciales. Todos fueron desmentidos por Londra, quien incluso pidió a sus fans que no divulgaran información sin chequear y que sería él quien diera a conocer las noticias sobre la causa.

Gracias a Dios me desahogo cantando — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) June 1, 2021

En las próximas semanas, habría mediaciones entre las partes para intentar llegar a un acuerdo aunque desde el entorno de Paulo Londra prefieren mantener la cautela ante el desarrollo de la causa.

Quién es Ovy on The Drums, el productor que intentó “quedarse con Londra”

Su verdadero nombre es Daniel Echeverría Oviedo y nació en Medellín, Colombia. Además de trabajar con Londra, produjo temas para Karol G, Danny Ocean y Mau y Ricky (los hijos de Ricardo Montaner), entre otros. Y también para los argentinos Khea y Tini.

A Paulo Londra lo conoció en 2017, cuando lo invitó a Colombia luego de que el cordobés demostrara el poder de sus canciones en las redes sociales. A partir de ese momento trabajaron juntos y sumaron a Kristo para formar Big Ligas.

Actualmente, uno de los pedidos de Londra es que disuelvan el sello porque a partir de él intentaron “explotar la inexperiencia y juventud de Londra para su propio beneficio financiero”.

“Disculpen de corazón a todos si algo les incomodó. Seguimos trabajando en darles más hits a todos ustedes”, escribió el productor en las cuentas de Big Ligas luego de las polémicas ocurridas en los últimos días.