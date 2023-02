Vargas Llosa dijo que el mundo de Isabel Preysler no era el suyo

Todo pasa. Hasta hace unos días, dos separaciones con epicentro en España dieron que hablar en todos los medios ibéricos y fuera de ese país también. Una fue la ruptura de la pareja que conformaron Shakira y Gerard Piqué; la otra, la conclusión de la relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La primera separación tuvo una difusión potenciada por la Session#53 que Shakira hizo con Bizarrap para decir “¡Chau Piqué!”. Pero la del escritor peruano no se quedó atrás y, en lugar de una canción, se puso en primer plano un texto que él había escrito estando de novio con Preysler –llamado Los vientos (2021)–, donde “los analistas mediáticos” dijeron descubrir mensajes indirectos de Vargas Llosa para ridiculizar a su pareja.

Vaso lleno. Después de un mes de guardia periodística en la puerta de su domicilio madrileño, donde lo esperaban para saber los motivos de su separación, Vargas Llosa finalmente habló, a su modo, al diario español El Mundo. El reportaje era por su ingreso a la Academia Francesa pero entre opiniones del escritor sobre ese hecho, que se dará el próximo 9 de febrero, sobre literatura y sobre la política en América Latina, su ruptura de pareja no podía estar ausente.

“Yo estaba muy enamorado de Isabel (Preysler); pero digamos, ese mundo no es mi mundo. Y ahora me he visto bajo asedio”, dijo el escritor a El Mundo. “A las siete de la mañana, que yo salía a caminar, ya estaban los periodistas.¡A las siete! Así un mes”. Respecto de lo que se había escrito en Los vientos, aclaró: “Es un cuento sobre la vejez; nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel. En esa época yo me llevaba muy bien con ella”. El vaso lleno de todo esto: Vargas Llosa contó que, de haber pasado desapercibido cuando se publicó, ahora le piden Los vientos para publicarlo como “librito”.