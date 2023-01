Shakira: “Las mujeres que defienden lo que sienten y piensan me inspiran”

Hoy se cumplirán cinco días desde que Shakira junto a Bizarrap lanzaron lo que sin duda es el hit del verano en cuanto a aceptación global de la canción. Pero los subtemas que abrió la letra que escribió la cantante siguen y seguirán dando que hablar. Y quienes quieren tener sus 15 segundos de fama no tienen más que postear alguna opinión al respecto. Sobre todo, al parecer, cotizan más las que se centran en la propia Shakira y por qué hizo lo qué hizo, si estuvo bien que lo haya hecho público, cómo no pensó en sus hijos (ver nota Caso Shakira-Piqué: el nuevo machismo…). También se informó que la Session#53 se grabó entre agosto y octubre de 2022, cuando Bizarrap se encontraba en Europa en plena gira.

Ayer, después de haberse mantenido en silencio mientras muchos hablaban, opinaban y las cifras de YouTube y Spotify ratificaban de manera concreta que se estaba asistiendo a un hit global, la voz de Shakira reapareció. Sí, sin intermediarios y por la red social que más utiliza y en la que suma casi 80 millones de seguidores. Allí posteó una foto abrazada al productor argentino Bizarrap con la cifra 14,4 millones en 24 horas, la métrica que dio Spotify para informar que la Session#53 marcó el debut más exitoso de una canción en español. Pero lo más interesante del posteo de Shakira fueron sus palabras: “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a los millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos setenta veces siete. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”. Al cierre de esta edición, al “rating de likes” (de aceptación) del posteo le faltaban unos pocos miles para llegar a los 3 millones. Si la Session#53 habilitó réplicas, comentarios y opiniones, este mensaje nuevo de Shakira sumará más y, al menos en España, a nadie le importará por qué Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separaron; y en Argentina, Wanda Nara tendrá que esforzarse muchísimo para acaparar de nuevo la atención mediática.

Todos ganan. Así como habló Shakira, también lo hizo Gerard Piqué. En su caso, la emocionalidad que aplicó fue otra porque finalmente fue para hacer un anuncio que –directamente– logró gracias a su exmujer. “Anuncio que Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”, dijo por Twitch el exjugador, quien, para evitar que hubiera alguna confusión posible, repitió tres veces el nombre de la marca japonesa. Y además, Piqué exhibió el reloj que llevaba en su muñeca y repartió uno a cada uno de sus colaborares de la Kings League. Para quienes no hayan escuchado la Session#53, en la letra que escribió Shakira hay una comparación que a varios ha molestado: “Cambiaste un Rolex por un Casio”. En el resto del tiempo que duró ese vivo de Twitch, Piqué agregó algunos otros comentarios en tono risueño sobre la canción. Como todo se analiza, hay quienes dicen que esa fue su manera de dar a entender que no está afectado por la letra como dijeron en medios españoles, a horas de que Shakira y Bizarrap la subieron en Spotify y en YouTube.

Por fuera de este ida y vuelta que parece no tener un fin inmediato para la expareja, está Bizarrap. Ayer se informó que el productor argentino pasó a tener dos canciones en el Top 10 global, a saber: la Session#52 con el español Quevedo, y la Session#53 con Shakira.