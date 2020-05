Vero Lozano le confesó a Migue Granados por qué se hizo peronista y prefiere no caretearla

Frontal y ya acostumbrada a los haters de las redes, Verónica Lozano confesó por qué se hizo peronista. “Sí, es muy difícil explicar el peronismo pero creo que me hice más peronista por esta cuestión de que la política tiene que ver con el bien común, con el bien de todos”, dijo la conductora de 'Corta por Lozano' a Migue Granados y Martín Garabal, conductores del ciclo 'Ultimos cartuchos'. “Es poner la oreja, la escucha , el corazón a necesidades populares, o a necesidades que se manifiestan en la ciudadanía. Entonces si eso es ser peronista, me sentí más identificada con esa vertiente que con la cuestión de la meritocracia, con eso de ‘no trabaja porque no quiere’ , o con lo 'le das algo y prenden fuego el parquet’. Básicamente todas esas cuestiones que me dan mucho asco.”

Si bien cuando se sumó a la ola verde y respaldó desde su programa el aborto legal, seguro y gratuito, Lozano sintió muy fuerte el odio de los trolls y haters, esa no fue la única vez. Y según relató en el programa 'Ultimos cartuchos' en radio Vorterix, “si te posicionás a favor de alguna cuestión, sos una kirchnerista chorra, delincuente, que vivís en una mansión… Al principio me enrosqué y luego, en la dinámica de la televisión, un tema derriba a otro y asi.”

Migue Granados le señaló que quienes empiezan en la televisión o los medios no tienen esa libertad que ella sí. “Coincido”, dijo Vero Lozano. “Pero a veces tienen que ver con la edad, la evolución, el crecimiento. Y además es más claro. Como sucede con mis amigos, decís ‘yo estoy acá’. Y es mejor que estar careteando una cosa que no es. Básicamente es un gasto de energía al pedo.”

Finalmente la cuestión cómo se siente la cuestión del éxito en la televisión también en Vero Lozano está atravesado por lo político. “Cuando a uno le va bien, no se si es culpa porque también se confunde un poco eso, ¿no? Si tenés un pensamiento popular o estás alineado con una doctrina como puede ser el peronismo te dicen: ‘Ay , pero van a España, ¿por que tiene un auto de alta gama´?’. Como que el pobre tiene que seguir siendo pobre y no puede aspirar a un montón de cosas, y el que tiene guita no lo puede disfrutar. Siempre te critican. ¿Por qué no nivelamos para arriba , que todos podamos viajar, laburar, llenar la heladera?”

