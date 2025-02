Kate Middleton es uno de los íconos de moda más influyentes del mundo. Su estilo marca tendencia y su impacto en la industria es innegable, con el llamado "Efecto Kate", que agota prendas y eleva marcas con solo usarlas. Sin embargo, en un movimiento inesperado, Kensington Palace anunció que dejará de proporcionar información oficial sobre su vestuario, alegando que la princesa de Gales quiere que el foco esté en su trabajo y no en la ropa que viste.

El fin del "Efecto Kate" y el intento de priorizar su labor real

La noticia la dio a conocer el Sunday Times, que citó fuentes oficiales de la realeza y aseguró que Kate Middleton quiere que la atención se concentre en sus causas y no en lo que usa. En el artículo titulado “La princesa de Gales: céntrate en mi trabajo, no en mi vestuario”, se afirmaba: "Existe la sensación absoluta de que esto [su trabajo público] no va sobre lo que lleva la princesa. Ella quiere centrarse en los asuntos realmente importantes, en la gente y las causas que pone bajo el foco".

Este cambio se reflejó en su reaparición tras su recuperación del cáncer, ya que desde entonces no se informaron detalles de sus outfits, algo que sí ocurre con la reina Camilla o con otras royals. Además, la princesa de Gales no fue una de las integrantes de la familia real con más compromisos públicos. En 2023, ocupó el penúltimo lugar en la lista de apariciones oficiales, con solo 92 eventos.

Este contexto generó sospechas sobre la decisión de la monarquía, ya que menos actos significan menos oportunidades de comunicación oficial, lo que llevó a muchos a preguntarse: ¿realmente Kate quiere que su trabajo pese más que su imagen o es una estrategia para controlar la narrativa tras su enfermedad?

Kensington Palace tuvo que salir a aclarar la controversia

La polémica escaló hasta el punto en que Kensington Palace tuvo que emitir un comunicado desmintiendo cualquier cambio en su política de difusión sobre la moda de Kate Middleton. Un portavoz oficial declaró: "Durante la última semana hemos recibido numerosas preguntas sobre un artículo sobre el vestuario de la princesa de Gales y sobre cómo Kensington Palace comparte información sobre la ropa que lleva. Por aclarar: los comentarios que aparecen en ese artículo son míos, no de la princesa. Los comentarios no deberían atribuirse directamente a la princesa de Gales. Para ser exactos, no ha habido ningún cambio en nuestra forma de compartir información sobre la moda que lleva Su Alteza Real”.

El artículo del Sunday Times afirmaba además: "Siempre va a existir la apreciación de lo que lleva la princesa por parte del público y ella es consciente. Pero, ¿necesitamos estar diciendo siempre de forma oficial lo que lleva puesto? No. El estilo está ahí, pero esto va de la sustancia".

A pesar de estas aclaraciones, la controversia sigue viva. La prensa internacional y los seguidores de la realeza siguen analizando cada look de Kate Middleton, y las casas de moda que viste continúan beneficiándose de su influencia. Lo que no pudo lograr el delicado estado de salud de la princesa, lo consiguió el debate sobre su vestuario: en apenas 10 días, Kensington tuvo que salir a frenar una crisis de imagen que amenazaba con opacar la figura de la royal más popular del Reino Unido.

