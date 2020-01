Vidal y Sacco: vacaciones XL entre París, Londres, Barcelona y las playas de Pinamar

por Agustín Gallardo

Quique Sacco y María Eugenia Vidal ya no se ocultan. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el periodista eligieron pasar este fin de semana en Pinamar. Lo hicieron acompañados de Diego Pirota, abogado del periodista, y su mujer, con quienes se quedarán hasta hoy. La escapada a la costa argentina fue luego de que la pareja se fuera a pasar fin de año a Europa.

Por la tarde del viernes, la pareja arrancó su descanso aprovechando para caminar por la orilla. Luego regresaron a la carpa 109 del balneario Rada Beach, donde compartieron con Pirota medialunas de Atalaya. Los cuatro pararon incluso en un mismo lugar.

La ex gobernadora hizo un impasse y se reunió con el intendente de Pinamar, Martín Yeza, en el restaurante del parador. “Si quieren hablar de política hablen con él”, le dijo Vidal a un periodista de Noticias.

Tanto Sacco como María Eugenia aprovecharon para distenderse con distintas lecturas. “María Eugenia está leyendo Patria, de Fernando Aramburu; y Quique, Matthews, decime cómo es el cielo”, contaron cerca de la pareja.

Raid. Vidal y Sacco llegaron el jueves por la mañana al aeropuerto de Ezeiza luego de pasar Año Nuevo en París, y seguir a Londres y Barcelona. El viaje lo iba a hacer únicamente Sacco y al final se sumó Vidal dado el comienzo de la relación. Para ambos fue sin dudas un año intenso 2019: en el caso de María Eugenia culminó con su mandato en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a Sacco, la relación con Vidal y estas vacaciones fueron el condimento ideal después de sobrellevar el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin.

Sacco y Vidal viajaron el jueves 26 de diciembre a Europa en lo que significó el primer viaje juntos. Fue poco tiempo después de que se oficializase el romance, un secreto a voces que llevaba ya varias semanas. “Los primeros que se enteraron fueron Agustín y Luna (hijos de Volpin), en una comida de un sábado a la noche, y la noticia explotó un lunes”, contó Sacco cuando fue interceptado por un móvil de TV antes de salir para París.

Vuelta. La pareja estará de regreso en Buenos Aires hoy a última hora. Cada uno volverá a atender sus trabajos y distintos temas personales. Sacco tiene pensado retomar sus actividades en Superliga. “La ex gobernadora se pondrá a organizar su nueva vida después de la política para mudarse en marzo y cerrar los nuevos trabajos”, expresaron desde su entorno. El lugar sería en Morón, junto con sus hijos Camila, María José y Pedro, y cerca de la casa de su ex, Ramiro Tagliaferro. A su vez, la ex gobernadora evalúa los ofrecimientos de varias universidades para dar clases y sumarse incluso a alguna ONG.