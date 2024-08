Yuyito González aseguró que se "casó" con Javier Milei: "Dios y nosotros"

Yuyito González puso fin a los rumores sobre una supuesta crisis en su relación con el presidente Javier Milei. Durante su programa "Empezar el Día" , la conductora abordó de manera directa y contundente las especulaciones que circulaban.

"Quiero aclarar algo: no inventen cosas negativas, no hay ninguna crisis. Javier y yo ya estamos casados, para nosotros ya es un hecho ante Dios y ante nosotros mismos", declaró González, desmintiendo cualquier malentendido sobre su relación.

Además, aseguró que su vínculo con Milei es fuerte y que están comprometidos de por vida. Aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes difunden rumores: "Esto es para toda la vida, así que no pierdan el tiempo tirando mala onda, porque no nos afecta. Las balas no nos entran, gente. ¿Quedó claro? Y de paso, le mando un beso a mi amor, que lo amo".

Con humor, Yuyito cerró el tema diciendo: "Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote". Con estas palabras, reafirmó su compromiso con Milei y despidió los rumores de manera ligera y divertida.

Yuyito González y Javier Milei, una relación que se afianza

El último viernes, Milei y la exvedette volvieron a aparecer en público durante un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario. Este encuentro marcó la primera imagen pública de su relación.

El presidente viajó a la ciudad de Rosario acompañado por su vocero, Manuel Adorni, y su novia, para participar en la celebración del 140° aniversario de la institución.

La imagen fue compartida en redes sociales minutos antes del inicio del evento por la diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, una figura cercana al mandatario y su hermana Karina en la organización de La Libertad Avanza en la provincia.

