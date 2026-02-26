Delicias de “oro verde”: las 10 preparaciones con pistacho que conquistan el paladar global

En el Día Mundial del Pistacho, cada el 26 de febrero, la gastronomía celebra a uno de los frutos secos más valorados del planeta. Originario de Asia Central y cultivado desde hace más de 3.000 años, el pistacho es hoy un cultivo estratégico en países como Estados Unidos —principal productor mundial—, Irán y Turquía. Su sabor ligeramente dulce y tostado, su textura crocante y su inconfundible color verde lo convirtieron en sinónimo de calidad tanto en la cocina tradicional como en la alta gastronomía.

Seguramente, rico en proteínas, fibra, grasas saludables y antioxidantes como la luteína, el pistacho no solo aporta complejidad organoléptica, sino también valor nutricional. Estas son 10 de las preparaciones más representativas que lo tienen como estrella.

Baklava

El postre icónico del legado otomano, el baklava se prepara superponiendo finísimas láminas de masa filo pinceladas con manteca clarificada. Entre cada capa se distribuye pistacho molido —en algunas regiones mezclado con nuez— y luego se hornea hasta dorar.

Al salir del horno se baña con un almíbar perfumado con agua de azahar o limón. El secreto está en el equilibrio entre crocancia y humedad. En Gaziantep, Turquía, es habitual usar pistacho verde intenso de molienda gruesa para destacar su sabor.

Capas de masa filo rellenas de pistachos triturados, bañadas en jarabe de miel

Helado de pistacho de Bronte

El pistacho de Bronte, cultivado en las laderas del Etna, tiene denominación de origen protegida y se cosecha cada dos años para concentrar calidad. Aquel auténtico gelato se elabora con pasta pura de pistacho, leche, crema y azúcar, sin colorantes.

Se pasteuriza la mezcla, se madura en frío y luego se manteca para lograr textura sedosa. Su tono es verde oliva natural.

Italiano por excelencia, con praliné cremoso que realza su verde vibrante

Macarons de pistacho

En la pastelería francesa, los macarons combinan claras montadas, azúcar impalpable y harina de almendras. Las tapas se hornean hasta formar una base lisa con el característico “pie” en la parte inferior. El relleno suele ser una ganache blanca o una crema de manteca saborizada con pasta de pistacho. El equilibrio depende de la intensidad del fruto y de su proporción en la crema.

El relleno típico es ganache de chocolate blanco con pasta de pistacho o crema de mantequilla frances

Cannoli siciliano

Los cannoli se elaboran con una masa a base de harina, vino Marsala y grasa, que se enrolla en moldes cilíndricos y se fríe hasta quedar crujiente. El relleno es ricotta endulzada y tamizada. Tradicionalmente se agregan chips de chocolate o fruta abrillantada, pero en las versiones más refinadas se incorporan pistachos picados o pasta de pistacho en la crema, además de decorar los extremos con trozos.

La versión DOP de Bronte usa pistachos verdes intensos molidos en crema para sabor puro

Croissant de pistacho

La versión de doble horneado se prepara partiendo de un croissant clásico de manteca. Una vez horneado y frío, se rellena con crema de pistacho —similar a una frangipane enriquecida— y se vuelve a llevar al horno para caramelizar la superficie.

Se termina con pistachos tostados y azúcar glas. Su textura combina crocante exterior y centro húmedo.

Los croissants de pistacho son una fusión moderna francesa-italiana

Mortadela de Bolonia

La auténtica mortadela italiana mezcla carne de cerdo finamente emulsionada con cubos de grasa y pistachos enteros pelados. La masa se embute en tripas naturales o sintéticas y se cocina lentamente en hornos especiales hasta alcanzar una cocción uniforme. Los pistachos aportan contraste visual y un matiz aromático que equilibra la grasa.

Se sirve en finos sandwiches con rúcula, queso danbo o pesto genovés

Pesto de pistacho

En esta variante del pesto tradicional, los pistachos reemplazan a los piñones. Se procesan con aceite de oliva extra virgen, queso rallado —pecorino o parmesano— y, en algunas recetas, ricotta o albahaca. La clave es no sobrecalentar el fruto durante el triturado para preservar su color y aroma. Se utiliza en pastas largas, risottos o como salsa para pescados.

Ideal con spaghetti o trofie (no muy al dente para absorber), pizzas blancas o carpaccio

Costillar de cordero en costra de pistacho

Plato frecuente en restaurantes de alta gama. El costillar se sella primero para conservar jugos, luego se cubre con una mezcla de pistacho triturado, pan rallado y hierbas frescas como tomillo o romero.

Se hornea hasta lograr cocción rosada en el interior. La costra protege la carne y genera una capa crocante aromática.

Versión ahumada usa cerezo para dulzor

Pistachio latte

Popularizado por la cultura del café de especialidad, combina espresso con leche vaporizada infusionada con pasta o jarabe de pistacho. Algunas versiones incluyen crema montada y pistacho molido en la superficie.

La bebida equilibra amargor y dulzor, y se adapta tanto a preparaciones calientes como frías.

El latte de pistacho con turrón es una bebida caliente cremosa y festiva

Turrón de pistacho

Inspirado en el turrón mediterráneo tradicional, se elabora con miel o jarabe de glucosa, azúcar y clara de huevo montada, a la que se incorporan pistachos enteros o troceados. En versiones modernas se añade chocolate blanco o pasta de pistacho para intensificar sabor y color. Se prensa en moldes y se deja reposar hasta que adquiere firmeza.

Es popular en España, Italia y adaptaciones argentinas

