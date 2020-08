Cómo calmar al dólar

¿Cómo se resuelve la tensión que hay con el dólar? Porque hay mucha compra de dólares. El oficial, con los 200 que se pueden comprar por mes, como también en el dólar blue o ilegal. El contado con liquidación, que es un método legal para girar la plata al extranjero, o el dólar bolsa, que es otro método legal, también triangulando con acciones y bonos para conseguir los dólares en el mercado local.

La negociación con la deuda no frenó esta tensión. Hay otros factores que están influyendo. Por un lado, una, con la cuarentena que no se sabe cuándo termina y en la medida que no se vuelva a la normalidad hay mucha incertidumbre de las personas y las empresas, por eso se vuelcan al dólar. También hay una fuerte emisión monetaria del Banco Central para financiar el creciente déficit fiscal, por los gastos de la pandemia y por la caída de la recaudación que también trajo.

La pregunta es cuándo se va a terminar esa emisión y cómo se va a absorber esos pesos que se han inyectado. También hay una expectativa de que puede aumentar la inflación de los niveles actuales. Todo eso lleva a que la gente compre dólares. Y ante esa situación, el presidente del Banco Central, Miguel Price, propuso eliminar el dólar ahorro y que la gente que quiere comprar dólares vaya al blue, al contado con liquidación o al dólar bolsa.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fortalecido después de la renegociación de la deuda, consideró que si bien esa medida podía evitar el drenaje actual de las reservas del Banco Central, iban a ampliar la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelo, y cuando esa brecha se amplía hay más expectativa de devaluación y hay más inestabilidad económica. Por lo tanto, Guzmán descartó esa medida y cree que hay que concentrarse en otras dos. Por un lado, incentivar la inversión en pesos, que el tesoro que el Banco Central cree mecanismos de deuda en pesos con tasas atractivas, para desalentar las colocaciones en dólares.

Por otro lado, Guzmán cree que hay que aumentar las exportaciones, algo que no se hace de un día para el otro, y menos cuando el mundo no quiere comprar productos de Argentina ni de ningún lado, por la crisis de la pandemia. Pero el Gobierno está negociando con distintos sectores incentivos a las exportaciones. Por un lado, desde el presidente Alberto Fernández a la vicepresidenta Cristina Kirchner se han reunido con el Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a unas 40 cámaras del sector, incluidas las ruralistas, que tantos años se han enfrentado al kirchnerismo. La idea es incentivar las exportaciones agropecuarias agroindustriales.

Por otro lado, hay una ley de economía del Conocimiento para incentivar las exportaciones de software, de publicidad, de contenidos culturales que están debatiéndose en el Congreso. Y por otro lado, también está la expectativa de que si Brasil empieza a recuperarse, también se van a recuperar las exportaciones argentinas de bienes industriales a ese país. Sin embargo, en el mercado consideran que además de todo eso, se necesita definir un plan económico claro de cómo se va a ir reduciendo el déficit fiscal con el tiempo y cómo se va a ir reduciendo, por tanto, la emisión monetaria para cubrir ese rojo fiscal.