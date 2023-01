Alerta por los accidentes de transito: se registraron víctimas fatales en 5 provincias

La temporada de verano 2023 no solo vino con altas temperaturas, sino que también se registraron varios accidentes viales en las rutas nacionales. Este final de la segunda quincena de enero registró choques entre autos y fallecidos en la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy y Misiones. A esto se suma que en 2022 se registraron más de 1200 decesos en accidentes viales.

Por este motivo, RePerfilAr se comunicó con el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabian Pons, quien hablo sobre las causas que llevan al aumento de los accidentes de transito.

"Acá una perdida de valores culturales. El transito se basa en normas de respeto al prójimo. Lo que estamos viendo es una enorme sensación de omnipotencia, como que a nosotros nunca nos va a pasar nada, mezclado con la impunidad de que los controles son mínimos o inexistentes", y a esto se le suma que por parte de los funcionarios de todos los niveles, "hay grandes anuncios, pero después en los hechos no tiene ningún tipo de solución", indicó Pons.

Además, el especialista habló de la "laxitud que hay en otorgamiento de licencias de conducir". "Uno se da cuenta en la calle que ve gente que claramente no está apta para conducir". Esto se debe a que, "no hay nadie que esté preocupado en hacer un sistema más seguro". En este sentido, responsabilizó a los municipios que son de quienes dependen las licencias para circular, "donde en la mayoría se trata de un mero tramite administrativo, tanto para un particular como un profesional". "Estacionar un auto no marca si una persona sabe o no manejar, si conoce o no las normas de transito", sentenció.

Los peligros de andar en moto

Asimismo, el entrevistado advirtió que, "hoy el 53% de los muertos son ocupantes de motocicletas". Además, "lo que observamos es que 80% de la gente que maneja una moto, no tiene idea de los conceptos básicos que tienen que conocer para manejar una moto de forma segura". Es decir que, "no saben frenar con una moto, no circulan a distancia, no buscan una vía de escape porque el arma del motociclista no es el freno, porque la moto frena muy mal". "No están los conceptos básicos".

En la misma línea Pons criticó: "En casi todos los municipios de Argentina, habrá raras excepciones, la única prueba para saber si sabes andar en motos es hacer un eslalon entre cuatro conos de ida y de vuelta, sin apoyar los pies en el piso".