Algunas recomendaciones para cuidar el celular

Cuidar bien el teléfono es primordial en época de crisis. Una de las costumbres es no apagarlo, sin embargo, esto puede dañar demasiado el aparato. Especialistas en tecnología, sostienen que el tiempo máximo que debe permanecer encendido no tiene que superar las 168 horas.

En este sentido, se aconseja apagarlo por lo menos una vez por semana. No es necesario dejarlo una noche completa sin prender, con tan solo algunas horas puede ser suficiente. Además, se recomienda utilizar cables de carga originales y usar la biometría en aquellos celulares que lo tienen.

Por otra parte, reiniciar el dispositivo regularmente interrumpe el flujo de información ante posibles ciberataques.

Al igual que tener desactivado el bluetooth cuando no lo utilizas. Seguir estas recomendaciones pueden prolongar su correcto funcionamiento.