Colegios privados: subieron las matrículas y las cuotas

A pesar de que en 2020 hubo pocas semanas de clases presenciales y sólo para vincular estudiantes, los colegios privados aumentaron las matrículas y las cuotas para el 2021. “En principio el aumento de cuotas fue autorizada un 15 por ciento para la Provincia de Buenos Aires y un 25 por ciento en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó Edgardo De Vincenzi, presidente de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA).

“Hay rubros en el costo del colegio que no han bajado. Durante 10 meses nos han cobrado el seguro médico por si les pasa algo en la escuela. Disfrazan aumentos que tienen que ver con avances tecnológicos y paradójicamente el colegio no invirtió en 10 meses en nada de todo eso” , expuso Vanina Carmesella Romano, madre de un estudiante. A raíz de esta problemática ya cerraron 400 jardines de infantes y se espera que lo hagan también decenas de escuelas primarias y secundarias.

“Tomé la decisión de contratar una maestra particular. Yo quiero que mi hija termine el segundo grado con los conocimientos acordes. Con la certeza de que las clases presenciales este año no van a volver, o será con muy baja regularidad, ya hay un grupo de 4 o 5 madres que estamos decididas a poner un docente”, confesó Agostina Nicolini, quien armó “Escuela Blue" en su casa.

Para el presidente de ADEEPRA: “La pedagogía no sirve, no alcanza”. Si bien algunas instituciones hicieron una excepción en la matrícula y su costo se basó en 2020 y no en 2021, la cuota de las escuelas privadas aumentó en un promedio de un 30 por ciento.