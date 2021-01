Tenembaum: "Argentina carece de dólares y está todo el tiempo al borde de la cornisa"

En los próximos días se ha producido un hecho de relevancia para el futuro inmediato del país, qué tiene que ver con el destino de YPF, la petrolera estatal. Es muy interesante explicarlo, porque permite entender un poquito cómo funciona la economía en nuestro país y lo frágil que está y los problemas que tiene y se puede aplicar no solamente para el caso de YPF, sino para muchos otros casos.

La Argentina es un país que requiere de manera desesperante tener reservas a tener dólares. Los que tienen actualmente, pese a que la sojas es récord, pese que la cosecha está bien, pese a que están prohibidos retirar dólares de los bancos, etcétera. Lo que tiene ahora, como muchas otras veces en su historia, es mucha escasez de dólares.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha dicho que el año que viene necesitamos generar energía propia, porque si no generamos energía, esa energía nos ahorra dólares o nos permite acceder a dólares. Y si no la generamos, vamos a tener un problema muy serio. Y ustedes conocen los problemas que hay cuando se acaban los dólares. Hay que devaluar brutalmente, eso genera una gran inflación. Esa inflación genera una parálisis de la economía. O sea, mejor que no pase.

Entonces, ministro, ha dicho: "Hay que generar energía para no tener un problema serio de falta de dólares el año que viene, en 2022". Para generar energía YPF tiene que tener financiamiento. Y acá el problema, porque para tener financiamiento YPF no puede estar en default.

Ahora el problema que tiene YPF es que en los próximos dos semanas tiene que pagar 400 millones de dólares. Y más allá de que lo pueda conseguir o no, por los aumentos de la nafta, etcétera. Resulta que el país no tiene esos dólares. Entonces el Banco Central, por esa falta de dólares, le dijo: "¿Sabés que? Tenés que renegociar tu deuda, tenés que reestructurar deuda". Entonces lo que se va a definir en los próximos días en la negociación que ya empezó YPF con los acreedores, es si esa deuda se puede reestructurar o no se poder estructural.

La salida de Guillermo Nielsen, la semana pasada, de la conducción de YPF tiene que ver con estos tironeos, porque hay sectores de gobierno que tienen una estrategia para negociar esa deuda, hay otros sectores que tienen otra. En el video se junta kirchneristas, albertistas, Guillermo Nielsen, el ministro Guzmán y no aciertan a tener una una estrategia unificada. O sea que si YPF no logra negociar bien esto, va al default, no tiene financiamiento, no puede invertir para generar energía y la Argentina tiene un despelote enorme en lo que viene.

En cambio, si YPF negocia correctamente y reestructura la deuda como hizo el Gobierno nacional con los acreedores privados, de repente la Argentina tiene un poquito más de chance de irla llevando. O sea, en el fondo de la cuestión, todo finalmente se remite a un sencilla elemento: el dólar. Argentina carece de dólares y está todo el tiempo al borde de la cornisa, por eso. Por eso perdió Macri. Por eso Cristina puso el cepo, porque desde hace diez años la Argentina se quedó sin dólares. En los próximos días veremos si está este episodio termina bien o termina mal. Crucemos los dedos.